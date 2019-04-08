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Новости партнеров
Несёт ли ответственность Каррера за провал с Рошей?



 

Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше

После отставки итальянца, с которым «Спартак» выиграл долгожданное чемпионство, прошло больше полугода, но пикировки в прессе продолжаются: брат владельца «красно-белых» попытался уколоть Массимо, но в итоге получил жёсткий ответ

Фото: sportdialog
За два дня до дерби, когда уже только и обсуждался один из важнейших матчей нашей лиги за целый год, информационное пространство было разорвано заявлением Андрея Федуна. Настолько же дерзким и провокативным, насколько бестолковым и бессмысленным.

- Вообще, хороший тренер – тот, кто может вырастить звезду. Назовите, кто при Каррере прогрессировал. Зобнин? Он пришел в «Спартак» уже готовым игроком. Заслуга Массимо в том, что в какой-то момент ему удалось создать хороший внутренний микроклимат, люди бились друг за друга. Команда жила и дышала желанием стать чемпионом – остановить такое очень трудно. Зато потом, поверив в свою гениальность, итальянец «поплыл».

Выяснилось, что вновь заговорил Андрей Федун – брат владельца «Спартака», который уже несколько раз выступал с сомнительными заявлениями. Например, о Глушакове, который, оказывается, «в какой-то момент поссорился с теми, кто управляет теневой стороной футбола», после чего «у парня начались проблемы».

Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше

Андрей Федун высокий менеджер в клубе. Он член совета директоров и генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» – фирмы, которая строила «Открытие Арену». В клубе он играет большую роль – главной его ролью, есть ощущение, всё равно остаётся роль брата Леонида Федуна, - но к футболу не имеет никакого отношения.

Зачем он это говорил – непонятно. Всего пара матчей до дерби, а люди из верхушки клуба мутят воду воспоминаниями о Каррере, которого уже давно нет в команде, и чемпионстве. Ладно, на команду такие вещи не повлияют. Но зачем выдавать такие заявления, когда болельщики всё ещё обожают итальянца, Кононов лишь фантазирует, как «Спартак» будет играть в будущем, а фанаты с руководством так и не помирились.

Каррера отреагировал мощно:

– Слишком уважаю владельцев «Спартака» – господ Леонида Федуна и Вагита Алекперова (всегда буду благодарен им за предоставленный мне шанс), чтобы отвечать брату господина Федуна, который, как мне кажется, никогда не блистал своими футбольными компетенциями, - сказал Каррера.

В сети болельщики лишь порадовались умению бывшего наставника постоять за себя. Но дальше последовал ещё один мощный твист от Массимо. Он рассказал про то, как привозили Педро Рошу в «Спартак».

Летом 2017 года я просил купить двух футболистов «Гремио» - их звезду Луана и молодого перспективного форварда Эвертона. Игроков мне рекомендовал известный бразильский агент Жилмар Велоз, мнению которого я доверяю. К сожалению, Луан оказался слишком дорогим, а Эвертона не одобрила селекционная служба «Спартака».

И вот, когда за несколько часов до закрытия трансферного окна клуб предложил мне Педро Рошу, я, зная, что впереди у нас длинный и сложный сезон с борьбой на три фронта, согласился. Вице-президент тогда попросил меня, как обычно в таких случаях, подтвердить мое согласие, отправив сообщение президенту, что я и сделал.

Хочу прояснить, что я видел своими глазами сообщение, в котором представитель Педро Роши объявил: отступные игрока по контракту с «Гремио» составляют 8 млн евро. На эту цифру я и давал свое согласие. Ну и был сильно удивлен и расстроен, когда через какое-то время господин Федун сообщил мне, что «Спартак» заплатил за Рошу в два раза больше.

Во-первых, Педро Рошу активно ставили Каррере в укор. Якобы этот провальный трансфер – вина именно итальянца. Здесь же выясняется любопытное – у Массимо вообще не было альтернативы. По сути, он выбирал между Рошей и вообще никем. В тех кандидатах, которых он хотел видеть в команде, «Спартак» отказал.

Ладно Луан, он был дорогим – причина отказа понятна. Но Эвертона не одобрил именно клуб. По сути, именно он сделали выбор в пользу Роши. С кого спрашивать конкретно? На тот момент спортивным директором «Спартака» был Сергей Родионов.

Примечательно, что за того же молодого Эвертона «Спартак» бы заплатил меньше, чем за Педро Рошу.

Во-вторых, финансовый вопрос. Каррера должен был чётко понимать, сколько будет заплачено. Потому что спрашивать с тренера по его использованию и развитию игрока будут пропорционально его стоимости.

Кстати, за это Федун уже начал оправдываться через sport24:

- Сколько заплатили за Рошу? Смотря, как считать. Помимо компенсации клубу были еще и выплаты самому Роше - подъемные. Была его зарплата. Есть так называемый фулл-прайс, который включает в себя все: подъемные, компенсацию, солидарность, выплаты агентам и зарплату игрока, - сказал Федун.

Так или иначе на один упрёк в сторону Карреры меньше. Теперь рассказывать про его неудачные трансферные решения не получится.

Одной неловкой фразой брат Федуна ухудшил положение руководство клуба в глазах болельщиков, которые до сих пор не разлюбили Карреру.


Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: Советский Спорт
Теги: Каррера Федун А. Федун Педро Роша
Сегодня, 15:37
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8
(6)
#8  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 16:33)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо Каррера функционеров приложил)))
А нелепые оправдания федуна только подтверждают правдивость слов итальянца.
Мне кажется что теперь все заказные наезды на него закончатся, а иначе Каррера расскажет всю правду про интриги и глушакова, и тогда точно нужно будет всех выгонять с тихим позором
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#7  dreamcatcher   (Сегодня, 16:30)
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online

Андрей Федун высокий менеджер в клубе.

Вглядитесь в это лицо.
Этот человек может быть кем угодно - дворником, слесарем сантехником, воришкой в магазине, бомжом, но только не высоким менеджером. Он даже на заводского токаря не тянет. Хотя я не апологет Карреры, но сравните просто их лица.
Вот и весь сказ про Спартак.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#6  xxd   (Сегодня, 16:17)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Zaraza
Цитата: xxd
Цитата: Zaraza

Цитата: xxd
Хихидок

не ты фильмы переводишь?а то есть один "Хихикающий доктор")

Если и так, это запрещает мне быть болельщиком ЦСКА?..))

да ничего)вопрос в другом - кого на просторах интернета только не встретишь)

Федун сближает..))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#5  Zaraza  Далеко (Сегодня, 16:13)
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Цитата: xxd
Цитата: Zaraza

Цитата: xxd
Хихидок

не ты фильмы переводишь?а то есть один "Хихикающий доктор")

Если и так, это запрещает мне быть болельщиком ЦСКА?..))

да ничего)вопрос в другом - кого на просторах интернета только не встретишь)
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#4  xxd   (Сегодня, 16:10)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Zaraza

Цитата: xxd
Хихидок

не ты фильмы переводишь?а то есть один "Хихикающий доктор")

Если и так, это запрещает мне быть болельщиком ЦСКА?..))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#3  Zaraza  Далеко (Сегодня, 16:07)
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Цитата: xxd
руководство Спартака мудakи.

Примечательно, что за того же молодого Эвертона «Спартак» бы заплатил меньше, чем за Педро Рошу.

и примечательно что Эвертон уже даже за сборную несколько игр сыграл.
Цитата: xxd
Хихидок

не ты фильмы переводишь?а то есть один "Хихикающий доктор")
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#2  xxd   (Сегодня, 16:00)
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Как болельщик ЦСКА вынужден констатировать очевидный факт, руководство Спартака мудakи. Каррера, это лучшее что было у них. И тот факт, что его вспоминают до сих пор в руководстве команды, говорит об этом. Классный футбол показывала команда, мне даже было обидно за нас и автобусный футбол Слуцкого. Желаю спартачам вернуть Массимо и если это случиться, я лично буду в фанатком секторе Спартака приветствовать его стоя.(с) Хихидок
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#1  trent   (Сегодня, 15:51)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Массимо красава!
два дебила - это сила...


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Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
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