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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Сергей Прядкин: к сожалению, использование мата на трибунах увеличилось

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о проблеме нецензурной лексики на трибунах во время матчей.

"К сожалению, использование мата на трибунах увеличилось. Это совсем не красит наш футбол. Разумеется, эмоции зашкаливают, но есть слова, которые просто недопустимо массово употреблять в присутствии женщин и детей. Мат сам по себе явление не самое приятное, но, когда он еще и агрессивный, это становится просто отвратительным.

Разработан комплекс мер по борьбе с двумя этими проявлениями. Надо ужесточать наказание. Выявлять нарушителей с каждым днем все проще: все клубы обеспечены необходимыми техническими средствами. Кроме того, мы вышли с предложением пересмотреть размер штрафов в сторону ощутимого увеличения", — цитирует Прядкина RT..
Теги: Прядкин
Сегодня, 18:02
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#5  Панталоне  Бачкортостан (Сегодня, 18:32)
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online

Вы сейчас в РФС еще одного голубого гендиректора засунули - значит ЕЩЕ увеличится


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Бомжорно, синь-оры!
PS:Обиженых - в обиженку. Т.е. в ЦКГ
Регистрация: 15.03.2019 [жалоба]
#4  WhiteBoss   (Сегодня, 18:28)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
по-другому это смотреть сложно)
Регистрация: 14.04.2018 [жалоба]
#3  Савелий  Россия (Сегодня, 18:16)
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online

Дык, это же сама жизнь приучает...., заходишь в магазин через день и....., и так через день(( Вот и прилипает...)
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#2  styh  Советский Союз (Сегодня, 18:07)
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Болеет за:
«Локомотив»
Был и будет. Всегда.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#1  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:06)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все нормально - это просто от стабильности перешли к росту!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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