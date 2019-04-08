Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:37
Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше (13)
Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше (13)
14:49
Источник: экс-гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов займется новой стратегией развития РФС (25)
Источник: экс-гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов займется новой стратегией развития РФС (25)
14:06
"Аякс" – единственная из топ-7 лиг команда, преодолевшая отметку в 100 голов в этом сезоне (1)
"Аякс" – единственная из топ-7 лиг команда, преодолевшая отметку в 100 голов в этом сезоне (1)
12:31
Кевин Де Брюйне - о новом стадионе "Тоттенхэма": это нечто особенное? У всех есть стадион и болельщики
Кевин Де Брюйне - о новом стадионе "Тоттенхэма": это нечто особенное? У всех есть стадион и болельщики
12:08
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
12:02
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (4)
Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться (4)
11:23
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн €, но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (48)
Карерра: я одобрил трансфер Роши за 8 млн €, но Федун сообщил, что заплатил за него 16 млн € (48)
07:09
Василий Кикнадзе: хотелось бы, чтобы Восточная и Западная трибуны подхватили импульс Южной, но без мата
Василий Кикнадзе: хотелось бы, чтобы Восточная и Западная трибуны подхватили импульс Южной, но без мата
Сергей Прядкин: к сожалению, использование мата на трибунах увеличилось
Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о проблеме нецензурной лексики на трибунах во время матчей.
"К сожалению, использование мата на трибунах увеличилось. Это совсем не красит наш футбол. Разумеется, эмоции зашкаливают, но есть слова, которые просто недопустимо массово употреблять в присутствии женщин и детей. Мат сам по себе явление не самое приятное, но, когда он еще и агрессивный, это становится просто отвратительным.
Разработан комплекс мер по борьбе с двумя этими проявлениями. Надо ужесточать наказание. Выявлять нарушителей с каждым днем все проще: все клубы обеспечены необходимыми техническими средствами. Кроме того, мы вышли с предложением пересмотреть размер штрафов в сторону ощутимого увеличения", — цитирует Прядкина RT..
"К сожалению, использование мата на трибунах увеличилось. Это совсем не красит наш футбол. Разумеется, эмоции зашкаливают, но есть слова, которые просто недопустимо массово употреблять в присутствии женщин и детей. Мат сам по себе явление не самое приятное, но, когда он еще и агрессивный, это становится просто отвратительным.
Разработан комплекс мер по борьбе с двумя этими проявлениями. Надо ужесточать наказание. Выявлять нарушителей с каждым днем все проще: все клубы обеспечены необходимыми техническими средствами. Кроме того, мы вышли с предложением пересмотреть размер штрафов в сторону ощутимого увеличения", — цитирует Прядкина RT..
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.