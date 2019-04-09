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Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Агент Педро Роши: сумма выкупа у "Гремиу" равнялась 8 миллионам евро, но предложение от "Спартака" сделал другой импресарио

Хэмилтон Бернард, агент нападающего Педро Роши, отреагировал на слова бывшего тренера "Спартака" Массимо Карреры, который сказал, что одобрил покупку игрока за 8 миллионов евро, но в итоге красно-белые потратили на покупку нападающего намного больше.

"Во-первых, не дело тренера говорить о деньгах, этим должны заниматься руководители клуба. Во-вторых, я очень огорчен, что Массимо обсуждает цену футболиста, а не его игровые качества. Получается, Луан слишком дорогой, Эвертона, который сейчас в сборной Бразилии, не одобрил клуб, значит, можно приобрести запасной вариант, Педро Рошу, так как он дешевый. Хотелось бы, чтобы его покупали не исходя из цены и наспех, а потому что он игрок высокого уровня. Каррера должен бы рассказать, почему он так и не дал шанса Роше, хотя тренировал его целый год.

А что касается цены, то она действительно – 8 миллионов евро, так было прописано в контракте с "Гремиу". Но предложение от "Спартака" в бразильский клуб сделано не от меня, а от другого агента. В этом случае "Гремиу" мог продавать Рошу по любой цене, начиная с 8 миллионов. Хоть за 20, хоть за 50. Эта сумма выкупа в 8 миллионов предложена мной, то есть только я мог начинать вести переговоры с этих цифр, если бы представил предложение "Гремиу". Но поскольку произошло иначе, Педро отдали за совсем другие деньги. Это случилось между клубами, я тут ни при чем. Если "Спартак" согласился столько платить, то это его проблема, не моя. Не могу рассуждать о соглашении москвичей с "Гремиу", только о контракте игрока", - цитирует Бернарда "СЭ"
Теги: Роша Спартак
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#2  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 02:50)
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Спартак на мякине не проведешь))) Ишь какой хитропопый агентишка, хотел втюхать всего за 8 мильонов

- Цена вдвое! Для господина в очках и бейсболке! Продано!


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 02:19)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Рыночная стоимость - 1,5 ляма. Сумма выкупа - 8 лямов. Реально заплаченная сумма - 16 лямов.
Блестящая афера. Можно использовать в спорах с адептами рыночной экономики, утверждающими что в частном бизнесе, в отличии от государственного, нет места распилам и откатам smirk
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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