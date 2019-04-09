Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
02:02
Мирослав Ромащенко - о Дзюбе: после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож (1)
Мирослав Ромащенко - о Дзюбе: после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож (1)
01:52
Агент Педро Роши: сумма выкупа у "Гремиу" равнялась 8 миллионам евро, но предложение от "Спартака" сделал другой импресарио (2)
Агент Педро Роши: сумма выкупа у "Гремиу" равнялась 8 миллионам евро, но предложение от "Спартака" сделал другой импресарио (2)
00:25
Сергей Семак: запрос удовлетворили. В ближайшее время доктора "Зенита" могут попасть к Кокорину (1)
Сергей Семак: запрос удовлетворили. В ближайшее время доктора "Зенита" могут попасть к Кокорину (1)
Вчера, 23:56
"Челси" обыграл "Вест Хэм"
"Челси" обыграл "Вест Хэм"
Вчера, 23:17
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (2)
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (2)
Вчера, 23:16
Нет места даже Акинфееву. Символическая сборная 22-го тура РПЛ (3)
Нет места даже Акинфееву. Символическая сборная 22-го тура РПЛ (3)
Вчера, 23:02
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал
Вчера, 22:16
Сергей Семак хочет, чтобы "Зенит" продлил контракт с Кокориным (2)
Сергей Семак хочет, чтобы "Зенит" продлил контракт с Кокориным (2)
Вчера, 22:03
Мирослав Ромащенко: Кононову нужны исполнители соответствующего уровня, чтобы вернуться к футболу Бескова и Романцева (5)
Мирослав Ромащенко: Кононову нужны исполнители соответствующего уровня, чтобы вернуться к футболу Бескова и Романцева (5)
Вчера, 21:13
Сильвестр Игбун - лучший игрок "Уфы" в марте
Сильвестр Игбун - лучший игрок "Уфы" в марте
Вчера, 20:42
Мирослав Ромащенко - о Глушакове: думаю, что лайки, ссылка в дубль были, скорее всего, одним из поводов для того, чтобы наказать его
Мирослав Ромащенко - о Глушакове: думаю, что лайки, ссылка в дубль были, скорее всего, одним из поводов для того, чтобы наказать его
Вчера, 20:22
Сергей Прядкин считает, что московские клубы будут против проведения матчей РПЛ в "Лужниках" (4)
Сергей Прядкин считает, что московские клубы будут против проведения матчей РПЛ в "Лужниках" (4)
Вчера, 19:48
Лидер женского фан-движения "Уфы" - о баннере в адрес Новосельцева: cтало обидно за жену Ивана (4)
Лидер женского фан-движения "Уфы" - о баннере в адрес Новосельцева: cтало обидно за жену Ивана (4)
Вчера, 19:30
Геннадий Орлов: Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов? (7)
Геннадий Орлов: Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов? (7)
Вчера, 19:22
"Атлетико" летом может продать Диего Косту
"Атлетико" летом может продать Диего Косту
Вчера, 18:55
"Ахмат" обыграл "Оренбург", уступая 0:1 по ходу матча (7)
"Ахмат" обыграл "Оренбург", уступая 0:1 по ходу матча (7)
Вчера, 18:26
Геннадий Орлов: "Зенит" остается впереди, не побеждая. Так же было и со "Спартаком" (4)
Геннадий Орлов: "Зенит" остается впереди, не побеждая. Так же было и со "Спартаком" (4)
Вчера, 17:28
В Смоленске задержан директор "Днепра"
В Смоленске задержан директор "Днепра"
Вчера, 17:19
Трамвайную линию на пути к стадиону "Самара Арена" размыло (1)
Трамвайную линию на пути к стадиону "Самара Арена" размыло (1)
Вчера, 16:17
"Оренбург" – "Ахмат": стартовые составы команд
"Оренбург" – "Ахмат": стартовые составы команд
Вчера, 15:52
Сборная России поздравила Акинфеева с днем рождения и пожелала ему крепкого здоровья (1)
Сборная России поздравила Акинфеева с днем рождения и пожелала ему крепкого здоровья (1)
Вчера, 15:38
Marca: Ян Облак останется в "Атлетико"
Marca: Ян Облак останется в "Атлетико"
Вчера, 15:37
Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше (20)
Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше (20)
Вчера, 15:33
Юрий Газинский: мы в долгу перед болельщиками
Юрий Газинский: мы в долгу перед болельщиками
Вчера, 15:22
Глава "Анжи": подтверждаю, мы ведем переговоры с "Газпромом" (42)
Глава "Анжи": подтверждаю, мы ведем переговоры с "Газпромом" (42)
Вчера, 15:03
Более 50% голов в РПЛ забивают легионеры (4)
Более 50% голов в РПЛ забивают легионеры (4)
Вчера, 14:49
Источник: экс-гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов займется новой стратегией развития РФС (21)
Источник: экс-гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов займется новой стратегией развития РФС (21)
Вчера, 14:23
Леонид Федун: сколько заплатили за Рошу? Смотря как считать (18)
Леонид Федун: сколько заплатили за Рошу? Смотря как считать (18)
Вчера, 14:06
"Аякс" – единственная из топ-7 лиг команда, преодолевшая отметку в 100 голов в этом сезоне (1)
"Аякс" – единственная из топ-7 лиг команда, преодолевшая отметку в 100 голов в этом сезоне (1)
Вчера, 13:43
В дерби со "Спартаком" Хердур Магнуссон поддерживал армейцев на фанатском секторе (фото)
В дерби со "Спартаком" Хердур Магнуссон поддерживал армейцев на фанатском секторе (фото)
Вчера, 13:31
Габриэл Жезус: "Ман Сити" хочет выиграть все 4 турнира, в которых продолжает участвовать
Габриэл Жезус: "Ман Сити" хочет выиграть все 4 турнира, в которых продолжает участвовать
Агент Педро Роши: сумма выкупа у "Гремиу" равнялась 8 миллионам евро, но предложение от "Спартака" сделал другой импресарио
Хэмилтон Бернард, агент нападающего Педро Роши, отреагировал на слова бывшего тренера "Спартака" Массимо Карреры, который сказал, что одобрил покупку игрока за 8 миллионов евро, но в итоге красно-белые потратили на покупку нападающего намного больше.
"Во-первых, не дело тренера говорить о деньгах, этим должны заниматься руководители клуба. Во-вторых, я очень огорчен, что Массимо обсуждает цену футболиста, а не его игровые качества. Получается, Луан слишком дорогой, Эвертона, который сейчас в сборной Бразилии, не одобрил клуб, значит, можно приобрести запасной вариант, Педро Рошу, так как он дешевый. Хотелось бы, чтобы его покупали не исходя из цены и наспех, а потому что он игрок высокого уровня. Каррера должен бы рассказать, почему он так и не дал шанса Роше, хотя тренировал его целый год.
А что касается цены, то она действительно – 8 миллионов евро, так было прописано в контракте с "Гремиу". Но предложение от "Спартака" в бразильский клуб сделано не от меня, а от другого агента. В этом случае "Гремиу" мог продавать Рошу по любой цене, начиная с 8 миллионов. Хоть за 20, хоть за 50. Эта сумма выкупа в 8 миллионов предложена мной, то есть только я мог начинать вести переговоры с этих цифр, если бы представил предложение "Гремиу". Но поскольку произошло иначе, Педро отдали за совсем другие деньги. Это случилось между клубами, я тут ни при чем. Если "Спартак" согласился столько платить, то это его проблема, не моя. Не могу рассуждать о соглашении москвичей с "Гремиу", только о контракте игрока", - цитирует Бернарда "СЭ"
"Во-первых, не дело тренера говорить о деньгах, этим должны заниматься руководители клуба. Во-вторых, я очень огорчен, что Массимо обсуждает цену футболиста, а не его игровые качества. Получается, Луан слишком дорогой, Эвертона, который сейчас в сборной Бразилии, не одобрил клуб, значит, можно приобрести запасной вариант, Педро Рошу, так как он дешевый. Хотелось бы, чтобы его покупали не исходя из цены и наспех, а потому что он игрок высокого уровня. Каррера должен бы рассказать, почему он так и не дал шанса Роше, хотя тренировал его целый год.
А что касается цены, то она действительно – 8 миллионов евро, так было прописано в контракте с "Гремиу". Но предложение от "Спартака" в бразильский клуб сделано не от меня, а от другого агента. В этом случае "Гремиу" мог продавать Рошу по любой цене, начиная с 8 миллионов. Хоть за 20, хоть за 50. Эта сумма выкупа в 8 миллионов предложена мной, то есть только я мог начинать вести переговоры с этих цифр, если бы представил предложение "Гремиу". Но поскольку произошло иначе, Педро отдали за совсем другие деньги. Это случилось между клубами, я тут ни при чем. Если "Спартак" согласился столько платить, то это его проблема, не моя. Не могу рассуждать о соглашении москвичей с "Гремиу", только о контракте игрока", - цитирует Бернарда "СЭ"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.