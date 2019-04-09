Россия РПЛ 2018/19
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Роман Бабаев: ЦСКА планирует устраивать детские турниры, а финалы проводить на своем стадионе
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев на встрече со школьниками отметил важность вовлеченности детей в спорт и рассказал о планах проводить для них соревнования.
"Можно много говорить о тех задачах, которые поставлены президентом нашей страны в области образования. Дети — это наше будущее. Каждый из нас несет ответственность за их воспитание.
Ни для кого не секрет, что современное поколение детей хорошо разбирается в технологиях, но порой не могут завязать себе шнурки. Я сужу по своим. Наша задача — склонить чашу этих весов в другую сторону. Мы хотим, чтобы дети вживую общались на темы разных спортивных событий. Надеюсь, наша программа позволит детям оторваться от своих гаджетов.
Наверное, наша программа — капля в море по сравнению с той работой, которую ежедневно делаете вы, учителя. Но эту красно-синюю каплю дети запомнят навсегда.
Мы планируем проводить турниры по футболу среди детей. Мы находимся в начальной стадии осуществления этого проекта. Мы также будем проводить финалы на нашем стадионе с оговоркой, что это будет лето", - цитирует Бабаева Sport24.
"Можно много говорить о тех задачах, которые поставлены президентом нашей страны в области образования. Дети — это наше будущее. Каждый из нас несет ответственность за их воспитание.
Ни для кого не секрет, что современное поколение детей хорошо разбирается в технологиях, но порой не могут завязать себе шнурки. Я сужу по своим. Наша задача — склонить чашу этих весов в другую сторону. Мы хотим, чтобы дети вживую общались на темы разных спортивных событий. Надеюсь, наша программа позволит детям оторваться от своих гаджетов.
Наверное, наша программа — капля в море по сравнению с той работой, которую ежедневно делаете вы, учителя. Но эту красно-синюю каплю дети запомнят навсегда.
Мы планируем проводить турниры по футболу среди детей. Мы находимся в начальной стадии осуществления этого проекта. Мы также будем проводить финалы на нашем стадионе с оговоркой, что это будет лето", - цитирует Бабаева Sport24.
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