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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Роман Бабаев: ЦСКА планирует устраивать детские турниры, а финалы проводить на своем стадионе

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев на встрече со школьниками отметил важность вовлеченности детей в спорт и рассказал о планах проводить для них соревнования.

"Можно много говорить о тех задачах, которые поставлены президентом нашей страны в области образования. Дети — это наше будущее. Каждый из нас несет ответственность за их воспитание.

Ни для кого не секрет, что современное поколение детей хорошо разбирается в технологиях, но порой не могут завязать себе шнурки. Я сужу по своим. Наша задача — склонить чашу этих весов в другую сторону. Мы хотим, чтобы дети вживую общались на темы разных спортивных событий. Надеюсь, наша программа позволит детям оторваться от своих гаджетов.

Наверное, наша программа — капля в море по сравнению с той работой, которую ежедневно делаете вы, учителя. Но эту красно-синюю каплю дети запомнят навсегда.

Мы планируем проводить турниры по футболу среди детей. Мы находимся в начальной стадии осуществления этого проекта. Мы также будем проводить финалы на нашем стадионе с оговоркой, что это будет лето", - цитирует Бабаева Sport24.
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 16:27
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