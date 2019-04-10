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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Александр Кокорин: а пресса писала, что мы 2,5 миллиона потратили!

В Пресненском суде Москвы завершилось очередное заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября 2018 года находятся под стражей в СИЗО «Бутырка».

Стало известно, что в день драки компания Кокорина и Мамаева потратила почти 400 тыс. рублей в кафе и стриптиз-клубе.

"А пресса писала, что мы 2,5 миллиона потратили!", - цитирует Кокорина Sport24.
Теги: Кокорин
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