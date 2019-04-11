Александр Филимонов: хотел бы поработать в РПЛ, но звонить и просить взять меня я не буду

Известный в прошлом вратарь Александр Филимонов, поработавший тренером в тульском "Арсенале" и "Долгопрудном", заявил о готовности вернуться в большой футбол и подчеркнул, что по работе с голкиперами равных ему в Премьер-лиге нет.— Конечно.— Тренером вратарей. Это - то, что я знаю досконально. Понимаю в этом деле гораздо больше, чем любой наставник наших клубов Премьер-лиги.— Звонить точно не буду. Все они знают мой номер телефона и как меня найти. Не зовут, наверное, потому, что всех устраивает положение дел в их клубах.— Возможно.— Буду думать. Я же еще помогаю Александру Кержакову в работе с юношеской сборной России. Придется как-то пересматривать все графики.