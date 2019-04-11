Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Александр Филимонов: хотел бы поработать в РПЛ, но звонить и просить взять меня я не буду

Известный в прошлом вратарь Александр Филимонов, поработавший тренером в тульском "Арсенале" и "Долгопрудном", заявил о готовности вернуться в большой футбол и подчеркнул, что по работе с голкиперами равных ему в Премьер-лиге нет.

— Хотели бы вернуться в большой футбол и поработать в Премьер-лиге?

— Конечно.

— Тренером вратарей или, как Черчесов, главным тренером?

— Тренером вратарей. Это - то, что я знаю досконально. Понимаю в этом деле гораздо больше, чем любой наставник наших клубов Премьер-лиги.

— В РПЛ работает много спартаковцев: Аленичев, Парфенов, Валерий Карпин, Вадим Евсеев, Рашид Рахимов… Готовы позвонить кому-нибудь и предложить свою помощь?

— Звонить точно не буду. Все они знают мой номер телефона и как меня найти. Не зовут, наверное, потому, что всех устраивает положение дел в их клубах.

— Может быть, не зовут потому, что не боитесь говорить правду в глаза?

— Возможно.

— А если поступит предложение?

— Буду думать. Я же еще помогаю Александру Кержакову в работе с юношеской сборной России. Придется как-то пересматривать все графики.

"Советский спорт"
Теги: Филимонов Арсенал Тула
Сегодня, 21:59
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама