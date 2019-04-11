Россия РПЛ 2018/19
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Александр Филимонов: хотел бы поработать в РПЛ, но звонить и просить взять меня я не буду
Известный в прошлом вратарь Александр Филимонов, поработавший тренером в тульском "Арсенале" и "Долгопрудном", заявил о готовности вернуться в большой футбол и подчеркнул, что по работе с голкиперами равных ему в Премьер-лиге нет.
— Хотели бы вернуться в большой футбол и поработать в Премьер-лиге?
— Конечно.
— Тренером вратарей или, как Черчесов, главным тренером?
— Тренером вратарей. Это - то, что я знаю досконально. Понимаю в этом деле гораздо больше, чем любой наставник наших клубов Премьер-лиги.
— В РПЛ работает много спартаковцев: Аленичев, Парфенов, Валерий Карпин, Вадим Евсеев, Рашид Рахимов… Готовы позвонить кому-нибудь и предложить свою помощь?
— Звонить точно не буду. Все они знают мой номер телефона и как меня найти. Не зовут, наверное, потому, что всех устраивает положение дел в их клубах.
— Может быть, не зовут потому, что не боитесь говорить правду в глаза?
— Возможно.
— А если поступит предложение?
— Буду думать. Я же еще помогаю Александру Кержакову в работе с юношеской сборной России. Придется как-то пересматривать все графики.
"Советский спорт"
— Хотели бы вернуться в большой футбол и поработать в Премьер-лиге?
— Конечно.
— Тренером вратарей или, как Черчесов, главным тренером?
— Тренером вратарей. Это - то, что я знаю досконально. Понимаю в этом деле гораздо больше, чем любой наставник наших клубов Премьер-лиги.
— В РПЛ работает много спартаковцев: Аленичев, Парфенов, Валерий Карпин, Вадим Евсеев, Рашид Рахимов… Готовы позвонить кому-нибудь и предложить свою помощь?
— Звонить точно не буду. Все они знают мой номер телефона и как меня найти. Не зовут, наверное, потому, что всех устраивает положение дел в их клубах.
— Может быть, не зовут потому, что не боитесь говорить правду в глаза?
— Возможно.
— А если поступит предложение?
— Буду думать. Я же еще помогаю Александру Кержакову в работе с юношеской сборной России. Придется как-то пересматривать все графики.
"Советский спорт"
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