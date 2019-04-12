Россия РПЛ 2018/19
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21:10
Божович: чуть-чуть глотнули воздуха (1)
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18:40
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17:05
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16:48
Свидетель из кафе на суде - Александру Кокорину: если только лайки в инстаграме вам ставил (1)
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15:48
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15:35
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"У*** вы, а не футболисты" - официант раскрыл слово, которым Пак оскорбил Кокорина и Мамаева (33)
15:22
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Отец Неймара: болельщики могут спать спокойно – мой сын сейчас не собирается покидать "ПСЖ" (2)
14:46
"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (39)
"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (39)
14:31
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем (4)
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14:10
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Руслан Камболов: ребят не в чем упрекнуть, все бились, но повезло больше "Крыльям"
Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов отметил, что "Крылья Советов" полностью превосходили казанцев в первом тайме (0:1).
- В первом тайме соперник больше доминировал, больше держал мяч. Во втором тайме более равная игра была. Ребят не в чем упрекнуть, все бились, но повезло больше "Крыльям".
- Давит, что шесть игр без побед?
- Понятно, что обсуждаем это. Нельзя сказать, что команда не хочет играть. В следующей игре, надеюсь, победим. На каждую игру настраиваемся отдельно.
- Перемены в защите мешают стабильной игре?
- Думаю, что особо не влияет. Все друг друга страхуем, когда кто-то выбывает. Все молодцы, не победили, но отдавались. Это самое главное.
Rusfootball.info
- В первом тайме соперник больше доминировал, больше держал мяч. Во втором тайме более равная игра была. Ребят не в чем упрекнуть, все бились, но повезло больше "Крыльям".
- Давит, что шесть игр без побед?
- Понятно, что обсуждаем это. Нельзя сказать, что команда не хочет играть. В следующей игре, надеюсь, победим. На каждую игру настраиваемся отдельно.
- Перемены в защите мешают стабильной игре?
- Думаю, что особо не влияет. Все друг друга страхуем, когда кто-то выбывает. Все молодцы, не победили, но отдавались. Это самое главное.
Rusfootball.info
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