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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Руслан Камболов: ребят не в чем упрекнуть, все бились, но повезло больше "Крыльям"

Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов отметил, что "Крылья Советов" полностью превосходили казанцев в первом тайме (0:1).

- В первом тайме соперник больше доминировал, больше держал мяч. Во втором тайме более равная игра была. Ребят не в чем упрекнуть, все бились, но повезло больше "Крыльям".

- Давит, что шесть игр без побед?

- Понятно, что обсуждаем это. Нельзя сказать, что команда не хочет играть. В следующей игре, надеюсь, победим. На каждую игру настраиваемся отдельно.

- Перемены в защите мешают стабильной игре?

- Думаю, что особо не влияет. Все друг друга страхуем, когда кто-то выбывает. Все молодцы, не победили, но отдавались. Это самое главное.

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Теги: Камболов Рубин Крылья Советов
Сегодня, 21:14
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