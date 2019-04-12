Руслан Камболов: ребят не в чем упрекнуть, все бились, но повезло больше "Крыльям"

Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов отметил, что "Крылья Советов" полностью превосходили казанцев в первом тайме (0:1).- В первом тайме соперник больше доминировал, больше держал мяч. Во втором тайме более равная игра была. Ребят не в чем упрекнуть, все бились, но повезло больше "Крыльям".- Понятно, что обсуждаем это. Нельзя сказать, что команда не хочет играть. В следующей игре, надеюсь, победим. На каждую игру настраиваемся отдельно.- Думаю, что особо не влияет. Все друг друга страхуем, когда кто-то выбывает. Все молодцы, не победили, но отдавались. Это самое главное.