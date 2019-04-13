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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 23 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 22 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Василий Столыпин: концентрация и красивый атакующий футбол помогли "Оренбургу" победить ЦСКА

Футбольный клуб "Оренбург" обыграл московский ЦСКА в 23-м туре чемпионата России, потому что команда сыграла сконцентрированно и показала красивый атакующий футбол. Такое мнение ТАСС высказал в субботу по телефону член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин.

Матч проходил на "ВЭБ-Арене" и завершился со счетом 3:2 в пользу "Оренбурга". На 25-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник ЦСКА Марио Фернандес.

"Дело вовсе не в удалении Фернандеса. Мы вели 2:1 еще до того, как он получил вторую желтую карточку. Мы не сыграли "автобусом", а продемонстрировали красивый атакующий футбол и забили замечательные голы, мы были единым целым на поле. Мы умеем правильно настраиваться на игру с лидерами чемпионата и сегодня это показали, надеюсь, наши болельщики остались довольны".

Также Столыпин выразил надежду на то, что "Оренбург" будет развиваться как клуб и собирать в своем составе тех игроков, которые будут подходить команде. "Мы еще только привыкаем к высшему дивизиону, но у нашего клуба все впереди, если мы все будем делать правильно. Все знают, что не у каждого футболиста есть своя команда, наши игроки такую команду нашли, во многом благодаря главному тренеру Владимиру Федотову. У нас в команде чувствуется дружный коллектив, где каждый относится друг к другу с большим уважением, когда к нам приходят в команду, у нас хотят остаться, и практически никто сам не уходит из клуба", - цитирует Столыпина ТАСС.
Теги: Столыпин Оренбург ЦСКА
Сегодня, 19:09
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#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:19)
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Болеет за:
«Зенит»
Молодцы-чпокнули коняшек.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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