Россия РПЛ 2018/19
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Василий Столыпин: концентрация и красивый атакующий футбол помогли "Оренбургу" победить ЦСКА (1)
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Василий Столыпин: концентрация и красивый атакующий футбол помогли "Оренбургу" победить ЦСКА
Футбольный клуб "Оренбург" обыграл московский ЦСКА в 23-м туре чемпионата России, потому что команда сыграла сконцентрированно и показала красивый атакующий футбол. Такое мнение ТАСС высказал в субботу по телефону член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин.
Матч проходил на "ВЭБ-Арене" и завершился со счетом 3:2 в пользу "Оренбурга". На 25-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник ЦСКА Марио Фернандес.
"Дело вовсе не в удалении Фернандеса. Мы вели 2:1 еще до того, как он получил вторую желтую карточку. Мы не сыграли "автобусом", а продемонстрировали красивый атакующий футбол и забили замечательные голы, мы были единым целым на поле. Мы умеем правильно настраиваться на игру с лидерами чемпионата и сегодня это показали, надеюсь, наши болельщики остались довольны".
Также Столыпин выразил надежду на то, что "Оренбург" будет развиваться как клуб и собирать в своем составе тех игроков, которые будут подходить команде. "Мы еще только привыкаем к высшему дивизиону, но у нашего клуба все впереди, если мы все будем делать правильно. Все знают, что не у каждого футболиста есть своя команда, наши игроки такую команду нашли, во многом благодаря главному тренеру Владимиру Федотову. У нас в команде чувствуется дружный коллектив, где каждый относится друг к другу с большим уважением, когда к нам приходят в команду, у нас хотят остаться, и практически никто сам не уходит из клуба", - цитирует Столыпина ТАСС.
Матч проходил на "ВЭБ-Арене" и завершился со счетом 3:2 в пользу "Оренбурга". На 25-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник ЦСКА Марио Фернандес.
"Дело вовсе не в удалении Фернандеса. Мы вели 2:1 еще до того, как он получил вторую желтую карточку. Мы не сыграли "автобусом", а продемонстрировали красивый атакующий футбол и забили замечательные голы, мы были единым целым на поле. Мы умеем правильно настраиваться на игру с лидерами чемпионата и сегодня это показали, надеюсь, наши болельщики остались довольны".
Также Столыпин выразил надежду на то, что "Оренбург" будет развиваться как клуб и собирать в своем составе тех игроков, которые будут подходить команде. "Мы еще только привыкаем к высшему дивизиону, но у нашего клуба все впереди, если мы все будем делать правильно. Все знают, что не у каждого футболиста есть своя команда, наши игроки такую команду нашли, во многом благодаря главному тренеру Владимиру Федотову. У нас в команде чувствуется дружный коллектив, где каждый относится друг к другу с большим уважением, когда к нам приходят в команду, у нас хотят остаться, и практически никто сам не уходит из клуба", - цитирует Столыпина ТАСС.
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