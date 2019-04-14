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# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Равиль Сабитов: ЦСКА сам себя выталкивает из чемпионской гонки

Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Ахмата" (3:1) в 23-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

"Локомотив" по-прежнему борется за зону Лиги чемпионов, у команды серьёзные намерения, а это всегда помогает в достижении результата. Хотя нужно отдать должное и футболистам "Ахмата", которые старались и оказали сопротивление действующему чемпиону страны, создав несколько голевых моментов. Если бы не хорошая игра Гильерме, думаю, "железнодорожникам" было бы куда тяжелее. Нельзя сказать, что в ходе игры у гостей было явное преимущество, но Юрий Сёмин вновь выжал из своей команды максимум.

Мне кажется, что в какой-то момент хозяева поля почувствовали, что три очка в таком матче брать можно, поэтому "Ахмат" начал атаковать большими силами, поднял высоко линию обороны, а "Локомотив" этим здорово воспользовался за счёт проникающего паса на Фёдора Смолова от Джефферсона Фарфана. Гол в раздевалку сказался на грозненской команде. "Локомотиву" нельзя давать такие пространства для контратак, эта команда такими возможностями умеет пользоваться, что было неоднократно доказано.

- О втором месте "Локомотива" в турнирной таблице:

У "красно-зелёных" серьёзные амбиции, они хотят отстоять свой титул. Но как мне кажется, в данном случае не "Локомотив" ворвался в тройку призёров, а ЦСКА из неё сам выпал. Всё-таки, "армейцам" не хватает стабильности, они потеряли очки в матчах с "Арсеналом", "Уфой" и "Оренбургом", хотя, казалось бы, что в этих играх фаворит очевиден. Поэтому ЦСКА, по большому счёту, сам себя выталкивает из чемпионской гонки.

- О матче 24-го тура "Локомотив" - ЦСКА:

У "армейцев" очень молодая, задорная и эмоциональная команда, но ей не хватает зрелости, ей не хватает на поле опытного футболиста, который эту эмоциональность мог бы не только сдержать, но и направить в правильное русло. ЦСКА умеет играть и может побеждать, в этом мы убедились в этом сезоне не один раз. Думаю, дерби получится интересным, хотя у ЦСКА большая проблема в лице дисквалификации Марио Фернандеса, который так же важен для коллектива, как и Игорь Акинфеев.

"Локомотив" не блещет слаженной командной игрой. Последние победы были достигнуты в основном благодаря индивидуально проявившим себя футболистам. Даже сегодня два мяча "железнодорожники" забили благодаря сильным индивидуальным качествам игроков, а не командным действиям.

- О чемпионской гонке:

Пока есть теоретические шансы догнать "Зенит" - нельзя опускать руки, нужно биться до конца. Чемпионат не закончен, питерцы ещё не чемпионы, хотя шансы у них большие. Но в этом году многие матчи Премьер-Лиги совершенно непредсказуемы, поэтому будем надеяться, что интрига будет жива до последнего тура.
Теги: Сабитов Локомотив Ахмат ЦСКА
Сегодня, 07:11
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