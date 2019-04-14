Россия РПЛ 2018/19
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Равиль Сабитов: ЦСКА сам себя выталкивает из чемпионской гонки
Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Ахмата" (3:1) в 23-м туре Премьер-Лиги.
"Локомотив" по-прежнему борется за зону Лиги чемпионов, у команды серьёзные намерения, а это всегда помогает в достижении результата. Хотя нужно отдать должное и футболистам "Ахмата", которые старались и оказали сопротивление действующему чемпиону страны, создав несколько голевых моментов. Если бы не хорошая игра Гильерме, думаю, "железнодорожникам" было бы куда тяжелее. Нельзя сказать, что в ходе игры у гостей было явное преимущество, но Юрий Сёмин вновь выжал из своей команды максимум.
Мне кажется, что в какой-то момент хозяева поля почувствовали, что три очка в таком матче брать можно, поэтому "Ахмат" начал атаковать большими силами, поднял высоко линию обороны, а "Локомотив" этим здорово воспользовался за счёт проникающего паса на Фёдора Смолова от Джефферсона Фарфана. Гол в раздевалку сказался на грозненской команде. "Локомотиву" нельзя давать такие пространства для контратак, эта команда такими возможностями умеет пользоваться, что было неоднократно доказано.
- О втором месте "Локомотива" в турнирной таблице:
У "красно-зелёных" серьёзные амбиции, они хотят отстоять свой титул. Но как мне кажется, в данном случае не "Локомотив" ворвался в тройку призёров, а ЦСКА из неё сам выпал. Всё-таки, "армейцам" не хватает стабильности, они потеряли очки в матчах с "Арсеналом", "Уфой" и "Оренбургом", хотя, казалось бы, что в этих играх фаворит очевиден. Поэтому ЦСКА, по большому счёту, сам себя выталкивает из чемпионской гонки.
- О матче 24-го тура "Локомотив" - ЦСКА:
У "армейцев" очень молодая, задорная и эмоциональная команда, но ей не хватает зрелости, ей не хватает на поле опытного футболиста, который эту эмоциональность мог бы не только сдержать, но и направить в правильное русло. ЦСКА умеет играть и может побеждать, в этом мы убедились в этом сезоне не один раз. Думаю, дерби получится интересным, хотя у ЦСКА большая проблема в лице дисквалификации Марио Фернандеса, который так же важен для коллектива, как и Игорь Акинфеев.
"Локомотив" не блещет слаженной командной игрой. Последние победы были достигнуты в основном благодаря индивидуально проявившим себя футболистам. Даже сегодня два мяча "железнодорожники" забили благодаря сильным индивидуальным качествам игроков, а не командным действиям.
- О чемпионской гонке:
Пока есть теоретические шансы догнать "Зенит" - нельзя опускать руки, нужно биться до конца. Чемпионат не закончен, питерцы ещё не чемпионы, хотя шансы у них большие. Но в этом году многие матчи Премьер-Лиги совершенно непредсказуемы, поэтому будем надеяться, что интрига будет жива до последнего тура.
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