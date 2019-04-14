Бранислав Иванович: все в руках "Зенита", только мы сами можем упустить чемпионство

Капитан "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал крупную победу над махачкалинским "Анжи" в рамках 23-го тура РПЛ (5:0).– Знали, что важно забить первыми. Довольны победе, но продолжаем двигаться дальше. Думаю, следующие игры будут самыми важными.– Да, здорово, что удалось забить так быстро два мяча. Но были и моменты, где мы сыграли не до конца, недоработали. Может, расслабились– Были матчи, которые мы провели не так классно, как сегодняшний. Каждая команда сейчас решает свои задачи, нам нельзя расслабляться ни на процент.– Каждая команда ждет нашей ошибки. Сейчас все в наших руках, только мы сами можем отпустить это первое место. Но мы не собираемся этого делать.– Три карточки у меня еще с зимнего перерыва. Я держу это в голове, но играю в свой футбол. Отношусь к этому спокойно.– Скорее, мы провели сильный матч. Нам удалось забить два быстрых гола, которые помогли одержать победу. Здорово, что удалось провести такой матч.