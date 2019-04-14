Россия РПЛ 2018/19
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Бранислав Иванович: все в руках "Зенита", только мы сами можем упустить чемпионство
Капитан "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал крупную победу над махачкалинским "Анжи" в рамках 23-го тура РПЛ (5:0).
– Что можете сказать после разгромной победы?
– Знали, что важно забить первыми. Довольны победе, но продолжаем двигаться дальше. Думаю, следующие игры будут самыми важными.
– Довольны своим голом?
– Да, здорово, что удалось забить так быстро два мяча. Но были и моменты, где мы сыграли не до конца, недоработали. Может, расслабились
– До какой степени "Зенит" должен расслабиться, чтобы упустить чемпионство?
– Были матчи, которые мы провели не так классно, как сегодняшний. Каждая команда сейчас решает свои задачи, нам нельзя расслабляться ни на процент.
– У "Зенита" есть конкуренты?
– Каждая команда ждет нашей ошибки. Сейчас все в наших руках, только мы сами можем отпустить это первое место. Но мы не собираемся этого делать.
– У вас три желтых карточки – не боялись получить дисквалификацию перед "Краснодаром"?
– Три карточки у меня еще с зимнего перерыва. Я держу это в голове, но играю в свой футбол. Отношусь к этому спокойно.
– Сегодня соперник сыграл явно хуже, чем осенью. "Анжи" стал настолько слабее?
– Скорее, мы провели сильный матч. Нам удалось забить два быстрых гола, которые помогли одержать победу. Здорово, что удалось провести такой матч.
"Спорт-Экспресс"
– Что можете сказать после разгромной победы?
– Знали, что важно забить первыми. Довольны победе, но продолжаем двигаться дальше. Думаю, следующие игры будут самыми важными.
– Довольны своим голом?
– Да, здорово, что удалось забить так быстро два мяча. Но были и моменты, где мы сыграли не до конца, недоработали. Может, расслабились
– До какой степени "Зенит" должен расслабиться, чтобы упустить чемпионство?
– Были матчи, которые мы провели не так классно, как сегодняшний. Каждая команда сейчас решает свои задачи, нам нельзя расслабляться ни на процент.
– У "Зенита" есть конкуренты?
– Каждая команда ждет нашей ошибки. Сейчас все в наших руках, только мы сами можем отпустить это первое место. Но мы не собираемся этого делать.
– У вас три желтых карточки – не боялись получить дисквалификацию перед "Краснодаром"?
– Три карточки у меня еще с зимнего перерыва. Я держу это в голове, но играю в свой футбол. Отношусь к этому спокойно.
– Сегодня соперник сыграл явно хуже, чем осенью. "Анжи" стал настолько слабее?
– Скорее, мы провели сильный матч. Нам удалось забить два быстрых гола, которые помогли одержать победу. Здорово, что удалось провести такой матч.
"Спорт-Экспресс"
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