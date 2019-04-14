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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Бранислав Иванович: все в руках "Зенита", только мы сами можем упустить чемпионство

Капитан "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал крупную победу над махачкалинским "Анжи" в рамках 23-го тура РПЛ (5:0).

– Что можете сказать после разгромной победы?

– Знали, что важно забить первыми. Довольны победе, но продолжаем двигаться дальше. Думаю, следующие игры будут самыми важными.

– Довольны своим голом?

– Да, здорово, что удалось забить так быстро два мяча. Но были и моменты, где мы сыграли не до конца, недоработали. Может, расслабились

– До какой степени "Зенит" должен расслабиться, чтобы упустить чемпионство?

– Были матчи, которые мы провели не так классно, как сегодняшний. Каждая команда сейчас решает свои задачи, нам нельзя расслабляться ни на процент.

– У "Зенита" есть конкуренты?

– Каждая команда ждет нашей ошибки. Сейчас все в наших руках, только мы сами можем отпустить это первое место. Но мы не собираемся этого делать.

– У вас три желтых карточки – не боялись получить дисквалификацию перед "Краснодаром"?

– Три карточки у меня еще с зимнего перерыва. Я держу это в голове, но играю в свой футбол. Отношусь к этому спокойно.

– Сегодня соперник сыграл явно хуже, чем осенью. "Анжи" стал настолько слабее?

– Скорее, мы провели сильный матч. Нам удалось забить два быстрых гола, которые помогли одержать победу. Здорово, что удалось провести такой матч.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Иванович Зенит Анжи
Сегодня, 19:54
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(1)
#1  teacher   (Сегодня, 19:58)
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Болеет за:
«Зенит»
Уж постарайтесь не упустить!!!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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