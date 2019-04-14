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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Сердар Азмун повторил личный рекорд

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун, открыв счет в матче РПЛ с "Анжи" (5:0), забил девятый гол в текущем чемпионате и повторил личный рекорд результативности в премьер-лиге.

Те же девять мячей иранец записал на свой счет в сезоне-2015/16, когда его "Ростов" выиграл серебро чемпионата. Всего за шесть лет в России 24-летний форвард провел 135 матчей, в которых отличился 38 раз.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Азмун Зенит
Вчера, 23:17
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