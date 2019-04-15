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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Эмилиано Ригони: не помню, целовал меня кто-то или нет

Нападающий "Зенита" Эмилиано Ригони после разгрома "Анжи" (5:0) отметил, что не обратил внимания на традицию поцелуев от Магомеда Оздоева.

– В двух последних матчах Ракицкий забивал со штрафных после поцелуя от Оздоева. Не было обидно, что Оздоев вас не поцеловал сегодня перед ударом?

– В тот момент я не обратил на это внимания! Устанавливал мяч, думал, как лучше разыграть штрафной – собирался отдавать передачу, но мне сказали бить по воротам. Так что уже и не помню, целовал меня кто-то или нет. Главное – мяч оказался в сетке!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ригони Зенит
Сегодня, 07:32
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