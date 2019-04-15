Россия РПЛ 2018/19
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Василий Уткин: возобновление комментаторской деятельности? Со мной из Rambler никто не разговаривал
Блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что Rambler Group, купившая эксклюзивные права на показ в России английской Премьер-лиги (АПЛ), планирует транслировать все матчи в прямом эфире и пригласит Уткина в качестве комментатора.
"Rambler Group торопится. На данную секунду у меня с этой компанией не было никаких контактов. Я очень хорошо знаю людей, которые этим занимаются. Но, понимаете, бессмысленно комментировать возможные переговоры заранее. Со мной на эту тему никто не разговаривал, и лично у меня к этому очень сложное отношение. Я сказал, что моя карьера комментатора завершена, вернее, приостановлена. Поймите, комментировать возможно только на телевидении. В течение нескольких лет подавляющее большинство спортивных трансляций были на канале "Матч ТВ", с которым у нас абсолютная несовместимость и идиосинкразия. Остальные истории локальны. Я цеплялся за любую возможность, потому что я хотел и надеялся, как выяснилось, небезосновательно… Это очень большое событие — чемпионат мира в стране, я очень хотел на нем поработать, поэтому я регулярно работал в пабах, брался за самые разные работы на каких-то локальных историях, сетевых кинотеатрах, я работал целый сезон на "Евроспорте", но там футбол не очень высокого качества. Не хочу выглядеть снобом, но мне было очень тяжело собраться для этой истории… Это ниша для молодого комментатора или для узкого специалиста, поэтому я прекратил работать на "Евроспорте".
Потом была "Сила ТВ", а вот после чемпионата мира, понимаете, уже вся эта история потеряла смысл. У меня не было необходимости держать себя в форме… Да, действительно, мне негде и нечего комментировать. Это не драма, это факт. И в этом смысле я не работаю комментатором. Я даже написал письмо СМИ, которые меня регулярно цитируют, чтобы они представляли меня или журналистом, или блогером. Потому что комментатор — это не призвание, а ремесло. Либо ты им занимаешься, либо нет", — цитирует Уткина dailystorm.ru..
"Rambler Group торопится. На данную секунду у меня с этой компанией не было никаких контактов. Я очень хорошо знаю людей, которые этим занимаются. Но, понимаете, бессмысленно комментировать возможные переговоры заранее. Со мной на эту тему никто не разговаривал, и лично у меня к этому очень сложное отношение. Я сказал, что моя карьера комментатора завершена, вернее, приостановлена. Поймите, комментировать возможно только на телевидении. В течение нескольких лет подавляющее большинство спортивных трансляций были на канале "Матч ТВ", с которым у нас абсолютная несовместимость и идиосинкразия. Остальные истории локальны. Я цеплялся за любую возможность, потому что я хотел и надеялся, как выяснилось, небезосновательно… Это очень большое событие — чемпионат мира в стране, я очень хотел на нем поработать, поэтому я регулярно работал в пабах, брался за самые разные работы на каких-то локальных историях, сетевых кинотеатрах, я работал целый сезон на "Евроспорте", но там футбол не очень высокого качества. Не хочу выглядеть снобом, но мне было очень тяжело собраться для этой истории… Это ниша для молодого комментатора или для узкого специалиста, поэтому я прекратил работать на "Евроспорте".
Потом была "Сила ТВ", а вот после чемпионата мира, понимаете, уже вся эта история потеряла смысл. У меня не было необходимости держать себя в форме… Да, действительно, мне негде и нечего комментировать. Это не драма, это факт. И в этом смысле я не работаю комментатором. Я даже написал письмо СМИ, которые меня регулярно цитируют, чтобы они представляли меня или журналистом, или блогером. Потому что комментатор — это не призвание, а ремесло. Либо ты им занимаешься, либо нет", — цитирует Уткина dailystorm.ru..
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