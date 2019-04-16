Черчесов - о Гулиеве: раздражает, что после ЧМ мы часто говорим о том, что футбола не касается

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал инцидент с участием хавбека "Спартака" Аяза Гулиева."Я с ним не знаком, не разговаривал. После чемпионата мира мы постоянно говорим о том, что футбола не касается. Это немного раздражает. Но то, что произошло, не добавляет ему плюсов ни в клубе, ни в сборной", – сказал Черчесов.Напомним, хавбек "Спартака" напал на пешехода.