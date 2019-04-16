Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Черчесов - о Гулиеве: раздражает, что после ЧМ мы часто говорим о том, что футбола не касается

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал инцидент с участием хавбека "Спартака" Аяза Гулиева.

"Я с ним не знаком, не разговаривал. После чемпионата мира мы постоянно говорим о том, что футбола не касается. Это немного раздражает. Но то, что произошло, не добавляет ему плюсов ни в клубе, ни в сборной", – сказал Черчесов.

Напомним, хавбек "Спартака" напал на пешехода.

Матч ТВ
Теги: Гулиев Черчесов
Сегодня, 09:58
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(3)
#1  Barmaley   (Сегодня, 10:39)
  • -1
  •  (3)

Сами выпустили джина из бутылки, а теперь моя хата с краю. Раскрутили липовых звезд футбола, типа Дзюбы, которые в Европе не котируются никак.А их зарплаты европейским звездам не снились даже. Дали им заслуженных мастеров спорта ни за куй. Вот они и возомнили себя центром футбольной вселенной. А на деле футболисты России это расходный материал, сырье для обогащения футбольных чиновников. И когда их сбоасывают в отвал, как Кокорина и Мамаева после Монако, то у них возникает нервный срыв. Что мы и наблюдаем в жизни. В реале наш футбол держится на легионерах. Где эти все ЗМС: Кузяев, Зобнин, Ерохин. Ивалиды предпенсионные. Нет у них здоровья на ЗМС.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама