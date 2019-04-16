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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Игорь Шалимов: Гранквист очень порядочно повел себя по отношению к "Краснодару"

Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов заявил, что в нынешнем сезоне "быки" лучше играют в обороне, чем в прошлом.

"В этом сезоне у "Краснодара" с позиции центрального защитника ушел Андреас Гранквист. "Краснодар" примерно полгода уговаривал его подписать новый контракт еще на год с большой зарплатой. Но он очень порядочный человек, не согласился на эту большую зарплату, принял решение уехать в Швецию, где сейчас спокойно играет в своем родном городе.

Его решение было уважительным по отношению к "Краснодару": он понимал, что команде нужен более быстрый, мощный, агрессивный игрок на эту позицию. Он понимал, что играть мощнее ему будет тяжело. На его место пришел Спаич, который более атлетичен. Так что "Краснодар" в этом году лучше играет в обороне и пропустил меньше, чем в прошлом году", — сказал Шалимов.

Матч ТВ
Теги: Шалимов Краснодар Гранквист
Сегодня, 12:49
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