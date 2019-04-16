Россия РПЛ 2018/19
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Игорь Шалимов: Гранквист очень порядочно повел себя по отношению к "Краснодару"
Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов заявил, что в нынешнем сезоне "быки" лучше играют в обороне, чем в прошлом.
"В этом сезоне у "Краснодара" с позиции центрального защитника ушел Андреас Гранквист. "Краснодар" примерно полгода уговаривал его подписать новый контракт еще на год с большой зарплатой. Но он очень порядочный человек, не согласился на эту большую зарплату, принял решение уехать в Швецию, где сейчас спокойно играет в своем родном городе.
Его решение было уважительным по отношению к "Краснодару": он понимал, что команде нужен более быстрый, мощный, агрессивный игрок на эту позицию. Он понимал, что играть мощнее ему будет тяжело. На его место пришел Спаич, который более атлетичен. Так что "Краснодар" в этом году лучше играет в обороне и пропустил меньше, чем в прошлом году", — сказал Шалимов.
Матч ТВ
"В этом сезоне у "Краснодара" с позиции центрального защитника ушел Андреас Гранквист. "Краснодар" примерно полгода уговаривал его подписать новый контракт еще на год с большой зарплатой. Но он очень порядочный человек, не согласился на эту большую зарплату, принял решение уехать в Швецию, где сейчас спокойно играет в своем родном городе.
Его решение было уважительным по отношению к "Краснодару": он понимал, что команде нужен более быстрый, мощный, агрессивный игрок на эту позицию. Он понимал, что играть мощнее ему будет тяжело. На его место пришел Спаич, который более атлетичен. Так что "Краснодар" в этом году лучше играет в обороне и пропустил меньше, чем в прошлом году", — сказал Шалимов.
Матч ТВ
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