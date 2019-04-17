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Арсенал Тула
Рубин
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Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Дмитрий Кириченко: немного удивило, когда был выбран момент для моей отставки

Бывший главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко рассказал о своей отставке.

– Как узнали об отставке?

– 17 марта "Уфа" проиграла дома "Ахмату" – 0:1, и в чемпионате наступил перерыв. Мы отправились на сбор в Сочи. Провели контрольный матч с "Локомотивом" – 2:2. До вылета в Москву на игру с ЦСКА оставалось несколько дней. И тут на стадион приехал Шамиль Газизов, генеральный директор "Уфы". Сообщил о принятом решении.

– Ваша реакция?

– Понимал, что после трех поражений подряд произойти может всякое. К тому же в контракте был пункт, что клуб имеет право расторгнуть договор, если "Уфа" находится в зоне вылета. Разве что один момент немножко удивил.

– Какой же?

– Все случилось не сразу после поражения от "Ахмата", а спустя полторы недели, в разгар подготовки к матчу с ЦСКА.

– Действительно, нелогично. Газизов хоть что-то объяснил?

– Да. Но это уже не для широкой публики.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кириченко Уфа
Сегодня, 07:43
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