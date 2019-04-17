Россия РПЛ 2018/19 
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Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Жозе Моуринью в ЦСКА (фото)

Команда ДЮСШ ЦСКА 2004 года рождения (тренеры – Максим Боков и Ролан Гусев) вылетела в Испанию, где примет участие в международном турнире East Mallorca Cup.

По пути тренерский штаб встретил известного португальского специалиста Жозе Моуринью и сфотографировался с ним.

Теги: ЦСКА Моуринью
Сегодня, 13:38
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#1  1632   (Сегодня, 14:10)
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Болеет за:
«Спартак»
Очень счастливы все, кроме самого Жосе и девушки, которая похоже не очень понимает, что происходит)
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
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