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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Сергей Семак: Маммана - важный игрок, но ему мешает травма и конкуренты, которые сейчас играют хорошо

Главный тренер "Зенита" перед матчем с "Краснодаром" ответил на вопрос, почему Эмануэль Маммана нечасто выходит на поле.

– Какой статус в команде у Мамманы? Он не вышел на поле даже в матче с "Анжи", когда результат был понятен на 10-й минуте.

– Кому он был понятен?

– Так показалось.

ЦСКА тоже выигрывал у "Уфы" 2:0 и чем все закончилось? Для меня этот счет ничего не означает.

Позиции центральных защитников нужно менять по необходимости. У нас есть другие игроки, например, Мусаев, для которого важно выходить хотя бы на 5 минут.

Маммана – важный игрок. У него была серьезная травма, потом еще одна уже после того, как он вернулся. Она не дает ему сейчас чувствовать себя максимально уверенно.

Все должны быть готовы играть. Например, у нас сезон начинал Мевля, потом Нету стал лучше, чем он, и начал выходить на поле. Хотелось бы, чтобы Маммана долгие годы был в "Зените", потому что это прекрасный игрок. Единственное, что ему сейчас мешает – травма и конкуренты, которые играют хорошо.

– Скопинцев ушел в "Краснодар". Он рассматривался вами?

– Нет, этот вопрос не обсуждался. Сейчас у нас на этой позиции играют два игрока. После сезона будем обсуждать наши дальнейшие действия.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семак Маммана Зенит
Сегодня, 12:54
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