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Рубин
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Динамо
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Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Аяз Гулиев: эта ситуация станет мне уроком на всю жизнь (видео)

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев рассказал о дорожном инциденте, когда 22-летний хавбек нанес травмы гражданину США.

"Да, точку поставили в этой ситуации. После того случая практически каждый день на связи с Майклом. Все подробности нет смысла рассказывать. Все обсудили с ним. Могу сказать, что мне очень стыдно перед всеми людьми. Перед ним я извинился много раз. Я не должен был так делать. Моя вспыльчивость подвела меня в быту. Сделал, а только потом подумал. Как можно было так сделать? До сих пор не могу этого понять. Еще раз говорю, что мне очень стыдно. Этот поступок будет мне уроком. Я знаю, что вспыльчивость и сдержанность – мои проблемы. Пытаюсь с этим бороться. Надеюсь, что такие ситуации не повторятся. Штраф? Средства пойдут на благотворительность. Так будет лучше. Лучше, чтобы деньги пошли на такие цели", – сказал Гулиев.

Теги: Гулиев Спартак
Сегодня, 13:00
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5
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#5  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:09)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
где нибудь в штатах мог бы и в камеру к неграм загреметь. Толи дело раша- все можно.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#4  капитан Ворони   (Сегодня, 13:05)
  • +4
  •  (4)

После 400-го нарушения ПДД за 2 месяца
- Простите меня дяденька ГАИшник, мне это будет уроком на всю жизнь...


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жевал травинку
Регистрация: 15.04.2019 [жалоба]
#3  nedva  Russia (Сегодня, 13:04)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
При чем здесь видео Сутормина?
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#2  LLIHyp  СПб (Сегодня, 13:03)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
И в чем урок? В том, что повсюду камеры висят?
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 13:02)
  • +5
  •  (5)
online

уроки в школе учить надо.а жизненный урок другой - учиться надо на чужих ошибках.тем более пример имеется.
если б все жили по закону и правилам простейшего этикета - таких моментов бы и не было
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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