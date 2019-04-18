Аяз Гулиев: эта ситуация станет мне уроком на всю жизнь (видео)

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев рассказал о дорожном инциденте, когда 22-летний хавбек нанес травмы гражданину США."Да, точку поставили в этой ситуации. После того случая практически каждый день на связи с Майклом. Все подробности нет смысла рассказывать. Все обсудили с ним. Могу сказать, что мне очень стыдно перед всеми людьми. Перед ним я извинился много раз. Я не должен был так делать. Моя вспыльчивость подвела меня в быту. Сделал, а только потом подумал. Как можно было так сделать? До сих пор не могу этого понять. Еще раз говорю, что мне очень стыдно. Этот поступок будет мне уроком. Я знаю, что вспыльчивость и сдержанность – мои проблемы. Пытаюсь с этим бороться. Надеюсь, что такие ситуации не повторятся. Штраф? Средства пойдут на благотворительность. Так будет лучше. Лучше, чтобы деньги пошли на такие цели", – сказал Гулиев.