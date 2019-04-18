Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Игорь Акинфеев представил первый российский учебник по футболу (видео)

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев представил первый российский учебник по футболу на Московском международном салоне образования, сообщает пресс-служба армейцев.

Теги: ЦСКА Акинфеев
Сегодня, 16:49
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3
(4)
#3  F.Totti.   (Сегодня, 17:14)
  • -7
  •  (7)

А Игааарь то с юмором))
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#2  Колян Безмолвный   (Сегодня, 17:10)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Теперь поднимемся!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#1  Zoldaten   (Сегодня, 17:03)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
на этом гавноресурсе подобные футбольные новости интереса не вызовут...
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
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