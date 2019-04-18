Россия РПЛ 2018/19
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15:40
«Наполи» против «Арсенала», новый привет Черышева бывшей команде. Кто выйдет в полуфинал Лиги Европы?
«Наполи» против «Арсенала», новый привет Черышева бывшей команде. Кто выйдет в полуфинал Лиги Европы?
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Сергей Семак: Маммана - важный игрок, но ему мешает травма и конкуренты, которые сейчас играют хорошо
Сергей Семак: Маммана - важный игрок, но ему мешает травма и конкуренты, которые сейчас играют хорошо
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Эмоциональный пост жены Кокорина: не думала, что в мире есть такие подлые и мстительные люди (17)
Эмоциональный пост жены Кокорина: не думала, что в мире есть такие подлые и мстительные люди (17)
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Эмерик Лапорт: горжусь командой (1)
Эмерик Лапорт: горжусь командой (1)
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Фернандиньо: ##### VAR! (7)
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Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком" (7)
Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком" (7)
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Кристиан Эриксен: это было похоже на американские горки. Я должен быть самым счастливым на планете
Кристиан Эриксен: это было похоже на американские горки. Я должен быть самым счастливым на планете
Игорь Акинфеев представил первый российский учебник по футболу (видео)
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев представил первый российский учебник по футболу на Московском международном салоне образования, сообщает пресс-служба армейцев.
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