"Уфа" представила проект своего нового стадиона (фото)

Стало известно, как будет выглядеть новый футбольный стадион «Уфы»https://t.co/w1ElWpcGZ7 pic.twitter.com/D748QbRNgk — ФК УФА (@UfaFc) April 17, 2019

Накануне в Уфе был представлен проект нового стадиона для одноименного клуба.Арена будет вмещать 20 тысяч человек. Стоимость проекта оценивается в 3-4 миллиарда рублей.Сейчас "Уфа" играет на стадионе "Нефтяник", который вмещает 15 тысяч зрителей.