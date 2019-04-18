Россия РПЛ 2018/19
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"Уфа" представила проект своего нового стадиона (фото)
Накануне в Уфе был представлен проект нового стадиона для одноименного клуба.
Арена будет вмещать 20 тысяч человек. Стоимость проекта оценивается в 3-4 миллиарда рублей.
Сейчас "Уфа" играет на стадионе "Нефтяник", который вмещает 15 тысяч зрителей.
Арена будет вмещать 20 тысяч человек. Стоимость проекта оценивается в 3-4 миллиарда рублей.
Стало известно, как будет выглядеть новый футбольный стадион «Уфы»https://t.co/w1ElWpcGZ7 pic.twitter.com/D748QbRNgk— ФК УФА (@UfaFc) April 17, 2019
Сейчас "Уфа" играет на стадионе "Нефтяник", который вмещает 15 тысяч зрителей.
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