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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Газон на "ВТБ-Арене" будет готов к проведению футбольных матчей в конце мая

Гендиректор управляющей компании "Динамо" Андрей Лунтовский рассказал о состоянии газона на стадионе "ВТБ Арене".

"Работы по восстановлению газону ведутся компанией "SIS Pitches Russia" – это уважаемая компания, профессионалы на рынке ухода за газоном. Появились первые всходы. В начале мая планируем прошить поле. Ожидаем полную готовность поля к 20 числам мая", – сказал Лунтовский.

ФК "Динамо"
Теги: Динамо
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#3  Босх  Россия (Сегодня, 21:06)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Да смысла уже нет торопиться!
Уж дотерпите до нового сезона..
Пусть газон силу наберет!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#2  nofrills  Москва (Сегодня, 20:50)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Динамо» М
свежо преданье ...
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#1  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 20:19)
  • -3
  •  (3)
online

В последнем туре прощальный матч сыграют - и побегут в пердив


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
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