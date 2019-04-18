Газон на "ВТБ-Арене" будет готов к проведению футбольных матчей в конце мая

Гендиректор управляющей компании "Динамо" Андрей Лунтовский рассказал о состоянии газона на стадионе "ВТБ Арене"."Работы по восстановлению газону ведутся компанией "SIS Pitches Russia" – это уважаемая компания, профессионалы на рынке ухода за газоном. Появились первые всходы. В начале мая планируем прошить поле. Ожидаем полную готовность поля к 20 числам мая", – сказал Лунтовский.