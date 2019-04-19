Россия РПЛ 2018/19
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17:12
Вандерсон: нас ждет важнейшая игра в выходные, но вообще для "Краснодара" сейчас все матчи как финальные (1)
Вандерсон: нас ждет важнейшая игра в выходные, но вообще для "Краснодара" сейчас все матчи как финальные (1)
13:17
Жена Макеева о Паке: в регионах люди вынуждены выживать на 7 тысяч рублей. А этот, #####, страдания испытал? (34)
Жена Макеева о Паке: в регионах люди вынуждены выживать на 7 тысяч рублей. А этот, #####, страдания испытал? (34)
11:19
Сергей Прядкин: мы обязательно будем конкурировать в Лиге чемпионов. Надо подождать чуть-чуть (8)
Сергей Прядкин: мы обязательно будем конкурировать в Лиге чемпионов. Надо подождать чуть-чуть (8)
11:03
Валерий Газзаев: нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз (32)
Валерий Газзаев: нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз (32)
08:12
Ройзман - о процессе над Кокориным и Мамаевым: Вы представляете, во сколько нам это все обходится? (13)
Ройзман - о процессе над Кокориным и Мамаевым: Вы представляете, во сколько нам это все обходится? (13)
06:41
Унаи Эмери: не знаю, сыграл ли Рэмси последний матч за "Арсенал. Он пропустит несколько недель
Унаи Эмери: не знаю, сыграл ли Рэмси последний матч за "Арсенал. Он пропустит несколько недель
03:08
Руслан Пименов: надеюсь, что в матче "Краснодар" - "Зенит" игра будет похожа на ту, что видели во встрече "Сити" - "Тоттенхэм" (4)
Руслан Пименов: надеюсь, что в матче "Краснодар" - "Зенит" игра будет похожа на ту, что видели во встрече "Сити" - "Тоттенхэм" (4)
Вчера, 23:58
"Наполи" снова проиграл "Арсеналу" и вылетел из Лиги Европы (1)
"Наполи" снова проиграл "Арсеналу" и вылетел из Лиги Европы (1)
Молодежка "Ростова" обыграла "Оренбург"
"Ростов" в гостях победил "Урал" в матче 24-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0).
Чемпионат России
Молодежные команды
24-й тур
"Оренбург – мол." (Оренбург) – "Ростов – мол." (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)
Гол: Гогричиани, 51.
Удаления: Киреев (Оренбург – мол.), 83. Сухомлинов (Ростов – мол.), 83.
Чемпионат России
Молодежные команды
24-й тур
"Оренбург – мол." (Оренбург) – "Ростов – мол." (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)
Гол: Гогричиани, 51.
Удаления: Киреев (Оренбург – мол.), 83. Сухомлинов (Ростов – мол.), 83.
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