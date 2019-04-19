Вандерсон: я бы не торопился провозглашать "Зенит" чемпионом - "Краснодар" ничуть не слабее

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон поделился мнением о чемпионской гонке"Я бы не торопился провозглашать "Зенит" чемпиономМы ничуть не слабее. Шесть очков – отрыв немалый, но и не такой уж большой. Это всего две победы, а впереди еще семь матчей. На этой дистанции может произойти, что угодно", – заявил Вандерсон.