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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Вандерсон: я бы не торопился провозглашать "Зенит" чемпионом - "Краснодар" ничуть не слабее

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон поделился мнением о чемпионской гонке

"Я бы не торопился провозглашать "Зенит" чемпионом

Мы ничуть не слабее. Шесть очков – отрыв немалый, но и не такой уж большой. Это всего две победы, а впереди еще семь матчей. На этой дистанции может произойти, что угодно", – заявил Вандерсон.

ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар Зенит Вандерсон
Сегодня, 19:21
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5
(1)
#5  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:09)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Посмотрим, завтра smile В первом туре 2-1...а так, конечно, не слабее...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#4  Яamon   (Сегодня, 20:09)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
краснодар значительно сильнее, но только не админресурсом
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#3  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:00)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Сандр,вся страна будет жарить шашлыки и пить пиво с водкой
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#2  Сандр   (Сегодня, 19:43)
  • +1
  •  (5)

Вся страна кроме питера будет болеть за Краснодар.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#1  Шмайхель   (Сегодня, 19:26)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Давайте ребята ,делайте ! Пусть кто угодно станет чемпионом ,только не презренная газовая прошманд.нь.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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