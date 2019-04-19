Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Ахмат
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Ахмат 24 33
8 Оренбург 23 32
9 Арсенал Тула 23 32
10 Рубин 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Яя Туре может продолжить карьеру в РПЛ

Дмитрий Селюк, агент Яя Туре, сообщил, что 35-летний хавбек может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.

Ивуариец после ухода из "Олимпиакоса", за который провел лишь 2 матча в 2018 году, находится в статусе свободного агента.

"Думаю, где-то дней через 10-15 будет информация. Есть реальный вариант с российским чемпионатом. Какой клуб? Я не стесняюсь рассказать, но есть определенные нюансы, которые нужно решить. Это юридические формальности. Но я хочу, чтобы он приехал в Россию", — цитирует Селюка "Рейтинг Букмекеров".
Теги: Туре Селюк
Сегодня, 20:30
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(6)
#8  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 22:00)
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  •  (0)
online

Цитата: utekay
а как же расизм?

В мире прибавится на одного эндейтса - и все. Индеец племени "черноногие"


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#7  utekay  Россия (Сегодня, 21:34)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
а как же расизм?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#6  SPV  Bryansk (Сегодня, 21:14)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
В КС видимо
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#5  Босх  Россия (Сегодня, 21:12)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
В "Краснодар"..по любасу = ЯЯТуре моложе Шапи!


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#4  DMS  Советский союз (Сегодня, 20:49)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
В самую черную команду РПЛ - в свинарню. Там любят негров собирать.
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#3  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 20:37)
  • -6
  •  (8)
online

На Песчанке. Аншлаги обеспечены joy


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#2  Egg  mars (Сегодня, 20:36)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Разве что в пердив играющим тренером
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#1  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:31)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Обоссака! Я от смеха сделал лужу.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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