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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Ахмат
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Ахмат 24 33
8 Оренбург 23 32
9 Арсенал Тула 23 32
10 Рубин 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

"Уфа" - "Арсенал": команды объявили составы

"Уфа" и "Арсенал" огласили стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата России.

"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Безденежных, Пауревич, Ванек, Сысуев, Игбун.

"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Берхамов, Горбатенко, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.
Теги: УФА Арсенал Тула
Сегодня, 10:37
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