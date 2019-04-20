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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Дмитрий Хохлов: в команде есть некая напряженность

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал о разнице между борьбой за выживание и за чемпионство.

"Напряжение и давление со всех сторон есть и вверху, и внизу. Разница, наверное, только в задачах. А оступаться нельзя нигде. Вот для клубов, находящихся в середине таблицы, все более-менее спокойно.

Есть ли нервозность в команде? Напряженность есть, нервозности нет. Подковерные игры? Нет, я в своих игроках уверен", - сказал специалист.

Советский Спорт
Теги: Хохлов Динамо
Сегодня, 15:30
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#2  nofrills  Москва (Сегодня, 16:26)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
хохлова вон
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#1  бородач  счётная палата (Сегодня, 15:37)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Верит он --раньше надо было думать и напряженность создавать,теперь кули,когда уже команда в таблице раком стала----гнать к епеням Широковых -куековых и Хохлова за одно ----на куй такой тренер --команда на 13 месте ....позор


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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