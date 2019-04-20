Россия РПЛ 2018/19
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14:32
Защитник "Уфы" Никитин: не буду комментировать судейство. Причины поражения надо искать в себе
Защитник "Уфы" Никитин: не буду комментировать судейство. Причины поражения надо искать в себе
12:19
"Даже если б против них вышел Гитлер, я бы не был за них" - Уткин рассказал о самой нелюбимой команде (22)
"Даже если б против них вышел Гитлер, я бы не был за них" - Уткин рассказал о самой нелюбимой команде (22)
11:04
Федор Чалов: после поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой
Федор Чалов: после поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой
10:30
Валерий Рейнгольд: думаю, "Локомотив" и "Краснодар" победят своих соперников со счетом 2:0 (26)
Валерий Рейнгольд: думаю, "Локомотив" и "Краснодар" победят своих соперников со счетом 2:0 (26)
08:16
Магомед Адиев - болельщикам: при Керимове вы клялись, что за "Анжи". А сейчас что произошло? (видео) (11)
Магомед Адиев - болельщикам: при Керимове вы клялись, что за "Анжи". А сейчас что произошло? (видео) (11)
Вчера, 23:44
Неймар не сыграет с "Монако"
Неймар не сыграет с "Монако"
Вчера, 23:07
"Болтон" вылетел из чемпионшипа
"Болтон" вылетел из чемпионшипа
Вчера, 23:05
Погружение «Анжи»: букмекеров не посрамили, к ФНЛ приблизились (2)
Погружение «Анжи»: букмекеров не посрамили, к ФНЛ приблизились (2)
Вчера, 22:51
Магомед Адиев: "Анжи" все еще в теме (1)
Магомед Адиев: "Анжи" все еще в теме (1)
Вчера, 22:20
"Дижон" в концовке вырвал победу у "Ренна"
"Дижон" в концовке вырвал победу у "Ренна"
Дмитрий Хохлов: в команде есть некая напряженность
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал о разнице между борьбой за выживание и за чемпионство.
"Напряжение и давление со всех сторон есть и вверху, и внизу. Разница, наверное, только в задачах. А оступаться нельзя нигде. Вот для клубов, находящихся в середине таблицы, все более-менее спокойно.
Есть ли нервозность в команде? Напряженность есть, нервозности нет. Подковерные игры? Нет, я в своих игроках уверен", - сказал специалист.
Советский Спорт
"Напряжение и давление со всех сторон есть и вверху, и внизу. Разница, наверное, только в задачах. А оступаться нельзя нигде. Вот для клубов, находящихся в середине таблицы, все более-менее спокойно.
Есть ли нервозность в команде? Напряженность есть, нервозности нет. Подковерные игры? Нет, я в своих игроках уверен", - сказал специалист.
Советский Спорт
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