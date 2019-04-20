Дмитрий Хохлов: в команде есть некая напряженность

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал о разнице между борьбой за выживание и за чемпионство."Напряжение и давление со всех сторон есть и вверху, и внизу. Разница, наверное, только в задачах. А оступаться нельзя нигде. Вот для клубов, находящихся в середине таблицы, все более-менее спокойно.Есть ли нервозность в команде? Напряженность есть, нервозности нет. Подковерные игры? Нет, я в своих игроках уверен", - сказал специалист.