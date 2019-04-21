Дзюба - монстр, Ракицкий - Месси из РПЛ. Оценки матча "Краснодар"-"Зенит"

Россия РПЛ 2018/19
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Дзюба: я рад, что испытал эмоции как на Чемпионате мира (видео) (8)
Дзюба: я рад, что испытал эмоции как на Чемпионате мира (видео) (8)
Вчера, 23:03
Алисон Беккер: "Ливерпуль" придётся усиленно работать в обороне, чтобы обыграть "Барсу"
Алисон Беккер: "Ливерпуль" придётся усиленно работать в обороне, чтобы обыграть "Барсу"
Вчера, 22:56
Гол Дзюбы принёс "Зениту" победу над "Краснодаром". Отрыв петербуржцев в таблице достиг 8 очков (144)
Гол Дзюбы принёс "Зениту" победу над "Краснодаром". Отрыв петербуржцев в таблице достиг 8 очков (144)
Вчера, 22:50
Во время матча "Краснодар" - "Зенит" возникла потасовка с участием игроков и тренеров (5)
Во время матча "Краснодар" - "Зенит" возникла потасовка с участием игроков и тренеров (5)
Вчера, 22:04
Влашич - настойчив, Кверквелия - неоднозначен, Чалов - молодец, вновь забил. Оценки по итогам дерби (2)
Влашич - настойчив, Кверквелия - неоднозначен, Чалов - молодец, вновь забил. Оценки по итогам дерби (2)
Вчера, 21:56
Чалов: нужно побеждать в оставшихся турах (1)
Чалов: нужно побеждать в оставшихся турах (1)
Вчера, 21:45
Тарасов: я мощно вышел сегодня? Да, многие это отметили (видео) (3)
Тарасов: я мощно вышел сегодня? Да, многие это отметили (видео) (3)
Вчера, 21:43
Нико Ковач: "Вердер" набрал очень хорошую форму. Но и "Бавария" в последних матчах играла хорошо
Нико Ковач: "Вердер" набрал очень хорошую форму. Но и "Бавария" в последних матчах играла хорошо
Вчера, 21:39
"Локомотив" не подпустил ЦСКА. Ни в таблице, ни к воротам (1)
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Вчера, 21:38
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Вчера, 21:24
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Вчера, 21:11
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"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью (24)
Вчера, 18:29
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"Динамо" обыграло "Крылья Советов" (15)
Вчера, 18:23
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Вчера, 18:08
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"Локомотив" - ЦСКА: Ахметов вернулся в стартовый состав (6)
Вчера, 18:05
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Фернандеш в старте "Локомотива" на матч с ЦСКА (3)
Вчера, 17:31
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Дмитрий Хохлов: в команде есть некая напряженность (2)
Вчера, 15:09
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Защитник "Уфы" Никитин: не буду комментировать судейство. Причины поражения надо искать в себе
Защитник "Уфы" Никитин: не буду комментировать судейство. Причины поражения надо искать в себе
Дзюба - монстр, Ракицкий - Месси из РПЛ. Оценки матча "Краснодар"-"Зенит"
Такими и должны быть матчи, когда на кону стоят золотые медали. Именно в этих встречах проявляется настоящий характер. Rusfootball.info оценивает, кто провалил игру, а кто ее вытащил.
Матвей Сафонов – 4,0
Раньше всех партнеров вступил в игру. Совершил невероятные сэйвы на самом старте встречи, вытаскивая аки осьминог мячи из разных углов на разной высоте и не позволив "Зениту" быстро выйти вперед. Во втором тайме не опустил уровень. В пропущенных голах Сафонова винить не за что.
Александр Мартынович - 2,5. Урош Спаич – 2,0
Центральные защитники не попали в игру. Несмотря на преимущество в мощи, проиграли все единоборства (у Мартыновича 1 отбор, у Спаича - 0). Не страховали крайних, создавая огромные зоны в собственной штрафной, из-за чего вся нагрузка выпала на Сафонова. Упустить на угловом Дзюбу - это провал для центрдефов.
Кристиан Рамирес - 3,0. Сергей Петров - 2,5
Представлялось, что Рамирес будет напрягать Смольникова на фланге. Но на деле вышло, что защитнику "Краснодара" хватало своих проблем. Его фланг был даже не брешью, а целой пробоиной в обороне "быков" поначалу. Но в атаке Рамирес после стал созидать неплохо, именно он начал голевой выпад Петров, как обычно, двигался много. Но КПД правого защитника "Краснодара" оказался невысок.
Юрий Газинский - 3,0. Маурисио Перейра - 3,5
Равноценно заменить Каборе у Перейры не получилось. Да и Газинский привык, что Шарль в любой ситуации придет на помощь, подчистит все огрехи. В итоге, ни Газинский, ни Перейра по части обороны, мягко говоря, не феерили. Опорная зона "Краснодара" оказалась самым слабым звеном. Дзюба заработал голевой стандарт как раз потому, что опорники не доработали. Казалось, что за все исправился Перейра своим невероятным ударом в дополнительное время. Но гол Дзюбы перечеркнул и это.
Даниил Уткин - 2,5. Виктор Классон - 3,0. Вандерсон - 3,5
Уткин впервые в рамках РПЛ оказался в основном составе. И своим дебютом в старте Даниил точно не будет гордиться. Много потерь, простых ошибок. Как и у Классона, который привез штрафной к воротам Сафонова, когда Ракицкий забил. Процент точных передач у шведа вообще катастрофический - 72. Вандерсон из этой тройки был самым активным. Он сначала тревожил Смольникова, а потом демонстрировал, как сдал в скорости Жирков. Но выжать из активности ничего не получилось.
Иван Игнатьев – 3,5
Игнатьев напоминает классического итальянского нападающего конца 90-х – начала нулевых. Такой краснодарский Филиппо Индзаги. Вроде бы не заметен, но способен оказаться в нужном месте в нужный момент. Его чутье позволило быстро сравнять счет в первом тайме. А так партнеры не предоставляли ему возможности встреч с мячом.
Магомед-Шапи Сулейманов – 2,5. Дмитрий Скопинцев, Дмитрий Стоцкий - б/о
Сулейманов немного зажег своим выходом. 2 удара за 3 секунды, когда потащил Лунев, чуть не приблизили Шапи к очередному голу после выхода на замену.
Андрей Лунёв - 4,0
Качественный матч от вратаря российской сборной. Учитывая, какую бабочку словил Гилерме в матче против ЦСКА, голкипер "Зенита" выглядит убедительно и надежно. Вытащить удары Игнатьева и Перейры шансов не было. Во всем остальном Лунев сыграл, как должен играть вратарь топ-клуба. Очень спокойно и уверенно.
Бранислав Иванович - 3,5. Ярослав Ракицкий - 4,0
Штрафные Ракицкого становятся такой же угрозой, как пенальти. Для украинского защитника нет разницы, на каком расстоянии стоит мяч от ворот. Он четко оценивает дистанцию, заряжает удар и забивает. Кроме гола еще 3 раза выносил мяч из своей штрафной в горячие моменты. Иванович не был так, как от него ждут, безупречен в отборах. Но на протяжении всей игры передавал партнерам спокойствие.
Игорь Смольников - 2,5. Юрий Жирков - 3,0
Пока "Зенит" атаковал, фланг Смольникова не знал горя. Как только "Краснодар" забрал инициативу и надавил по краю Рамиреса, Смольников поплыл. В атаках, что странно, крайние защитники участвовали не так часто, как требуется сейчас от современного флангового игрока. А во втором тайме и вовсе сосредоточились исключительно на защитных действиях.
Вильмар Барриос - 4,0. Магомед Оздоев - 3,0
Барриос - лучший по отборам игрок матча. Выгрызал в центре поля все, цеплялся в соперника и висел на нем, пока тот не отдаст мяч. Успевал даже в прессинге на дальних рубежах. Завелся, но по-спортивному. Чего не сказать про Оздоева. К добротному матчу Магомед приписал не корректное поведение, чем спровоцировал потасовку за боковой линией. Для чего были нужны эти жесты стадиону с призывом помолчать? Зачем так откровенно, попивая водичку, затягивать время? Не красит это Оздоева, который в последних матчах начал выдавать неплохой футбол.
Эмилиано Ригони - 3,0. Себастьян Дриусси - 3,0
Давно аргентинцы не были столь заряженными на игру. В особенности, Ригони. Он даже карточку получил за то, что спорил с арбитром о фоле Барриоса (не своем!). Дриусси вообще совершил 2 отбора, что для атакующего игрока еще тот показатель. Ближе к концовке начали перегорать и скисли. Ригони даже пришлось менять.
Артём Дзюба - 5,0. Сердар Азмун - 3,5
Удивительно, как Дзюба со всей его нацеленностью на ворота бездарно загубил первый момент, когда очень долго готовил удар. После того эпизода показалось, что Артем потерял в себе уверенность. Но Дзюба быстро пришел в себя. Забил гол а-ля времен, когда за "Зенит" играл Халк. На счету Артема 5 выигранных единоборств в воздухе. А самое главное - победный мяч с золотым отливом. Иранцу же не везло. Его изумительный проход на 38-й минуте должен был заканчиваться голом, но мяч подло влетел в штангу. И так до самого финального свитка.
Александр Анюков, Кристиан Нобоа, Олег Шатов - б/о
Фото: официальный сайт "Зенита"
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
"КРАСНОДАР"
Матвей Сафонов – 4,0
Раньше всех партнеров вступил в игру. Совершил невероятные сэйвы на самом старте встречи, вытаскивая аки осьминог мячи из разных углов на разной высоте и не позволив "Зениту" быстро выйти вперед. Во втором тайме не опустил уровень. В пропущенных голах Сафонова винить не за что.
Александр Мартынович - 2,5. Урош Спаич – 2,0
Центральные защитники не попали в игру. Несмотря на преимущество в мощи, проиграли все единоборства (у Мартыновича 1 отбор, у Спаича - 0). Не страховали крайних, создавая огромные зоны в собственной штрафной, из-за чего вся нагрузка выпала на Сафонова. Упустить на угловом Дзюбу - это провал для центрдефов.
Кристиан Рамирес - 3,0. Сергей Петров - 2,5
Представлялось, что Рамирес будет напрягать Смольникова на фланге. Но на деле вышло, что защитнику "Краснодара" хватало своих проблем. Его фланг был даже не брешью, а целой пробоиной в обороне "быков" поначалу. Но в атаке Рамирес после стал созидать неплохо, именно он начал голевой выпад Петров, как обычно, двигался много. Но КПД правого защитника "Краснодара" оказался невысок.
Юрий Газинский - 3,0. Маурисио Перейра - 3,5
Равноценно заменить Каборе у Перейры не получилось. Да и Газинский привык, что Шарль в любой ситуации придет на помощь, подчистит все огрехи. В итоге, ни Газинский, ни Перейра по части обороны, мягко говоря, не феерили. Опорная зона "Краснодара" оказалась самым слабым звеном. Дзюба заработал голевой стандарт как раз потому, что опорники не доработали. Казалось, что за все исправился Перейра своим невероятным ударом в дополнительное время. Но гол Дзюбы перечеркнул и это.
Даниил Уткин - 2,5. Виктор Классон - 3,0. Вандерсон - 3,5
Уткин впервые в рамках РПЛ оказался в основном составе. И своим дебютом в старте Даниил точно не будет гордиться. Много потерь, простых ошибок. Как и у Классона, который привез штрафной к воротам Сафонова, когда Ракицкий забил. Процент точных передач у шведа вообще катастрофический - 72. Вандерсон из этой тройки был самым активным. Он сначала тревожил Смольникова, а потом демонстрировал, как сдал в скорости Жирков. Но выжать из активности ничего не получилось.
Иван Игнатьев – 3,5
Игнатьев напоминает классического итальянского нападающего конца 90-х – начала нулевых. Такой краснодарский Филиппо Индзаги. Вроде бы не заметен, но способен оказаться в нужном месте в нужный момент. Его чутье позволило быстро сравнять счет в первом тайме. А так партнеры не предоставляли ему возможности встреч с мячом.
Магомед-Шапи Сулейманов – 2,5. Дмитрий Скопинцев, Дмитрий Стоцкий - б/о
Сулейманов немного зажег своим выходом. 2 удара за 3 секунды, когда потащил Лунев, чуть не приблизили Шапи к очередному голу после выхода на замену.
"ЗЕНИТ"
Андрей Лунёв - 4,0
Качественный матч от вратаря российской сборной. Учитывая, какую бабочку словил Гилерме в матче против ЦСКА, голкипер "Зенита" выглядит убедительно и надежно. Вытащить удары Игнатьева и Перейры шансов не было. Во всем остальном Лунев сыграл, как должен играть вратарь топ-клуба. Очень спокойно и уверенно.
Бранислав Иванович - 3,5. Ярослав Ракицкий - 4,0
Штрафные Ракицкого становятся такой же угрозой, как пенальти. Для украинского защитника нет разницы, на каком расстоянии стоит мяч от ворот. Он четко оценивает дистанцию, заряжает удар и забивает. Кроме гола еще 3 раза выносил мяч из своей штрафной в горячие моменты. Иванович не был так, как от него ждут, безупречен в отборах. Но на протяжении всей игры передавал партнерам спокойствие.
Игорь Смольников - 2,5. Юрий Жирков - 3,0
Пока "Зенит" атаковал, фланг Смольникова не знал горя. Как только "Краснодар" забрал инициативу и надавил по краю Рамиреса, Смольников поплыл. В атаках, что странно, крайние защитники участвовали не так часто, как требуется сейчас от современного флангового игрока. А во втором тайме и вовсе сосредоточились исключительно на защитных действиях.
Вильмар Барриос - 4,0. Магомед Оздоев - 3,0
Барриос - лучший по отборам игрок матча. Выгрызал в центре поля все, цеплялся в соперника и висел на нем, пока тот не отдаст мяч. Успевал даже в прессинге на дальних рубежах. Завелся, но по-спортивному. Чего не сказать про Оздоева. К добротному матчу Магомед приписал не корректное поведение, чем спровоцировал потасовку за боковой линией. Для чего были нужны эти жесты стадиону с призывом помолчать? Зачем так откровенно, попивая водичку, затягивать время? Не красит это Оздоева, который в последних матчах начал выдавать неплохой футбол.
Эмилиано Ригони - 3,0. Себастьян Дриусси - 3,0
Давно аргентинцы не были столь заряженными на игру. В особенности, Ригони. Он даже карточку получил за то, что спорил с арбитром о фоле Барриоса (не своем!). Дриусси вообще совершил 2 отбора, что для атакующего игрока еще тот показатель. Ближе к концовке начали перегорать и скисли. Ригони даже пришлось менять.
Артём Дзюба - 5,0. Сердар Азмун - 3,5
Удивительно, как Дзюба со всей его нацеленностью на ворота бездарно загубил первый момент, когда очень долго готовил удар. После того эпизода показалось, что Артем потерял в себе уверенность. Но Дзюба быстро пришел в себя. Забил гол а-ля времен, когда за "Зенит" играл Халк. На счету Артема 5 выигранных единоборств в воздухе. А самое главное - победный мяч с золотым отливом. Иранцу же не везло. Его изумительный проход на 38-й минуте должен был заканчиваться голом, но мяч подло влетел в штангу. И так до самого финального свитка.
Александр Анюков, Кристиан Нобоа, Олег Шатов - б/о
Фото: официальный сайт "Зенита"
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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