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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Юрий Желудков: думаю, на 80-85% "Зенит" чемпион

Бывший футболист "Зенита" Юрий Желудков в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч питерцев против "Краснодара" (12:1) в 24-м туре Премьер-Лиги.

Фото: ФК «Зенит»

- Об игре:

Концовка, конечно, обалденная! (смеётся) Начали здорово, быстро обменялись мячами, но затем... вообще ни о чём! До конца первого тайма команды толком ничего и не пытались сделать, а "Зенит", складывалось ощущение, поведя 1:0 начал играть на удержание результата. Так играть нельзя, и так вообще "сгореть" можно. Но на второй тайм команды вышли очень заряженными... а концовка просто бесподобная! Если в ходе матча я мог назвать тех, кто сегодня играл не лучшим образом, то после финального свистка не могу никого отметить с негативной точки зрения, все сыграли здорово!

- Об очередном голе Ярослава Ракицкого прямым ударом со штрафного и его адаптации в новой команде:

В обороне отыграл без нареканий, каких-то эпизодов у наших ворот после его ошибок вспомнить не могу. И уже забил третий гол со штрафного, молодец! Единственное, я не понял действий вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова, который наверняка предыдущие голы Ракицкого видел. Сделай два шага к дальней штанге и всё, спокойно вытаскивай. Гол - следствие ошибки вратаря в том числе.

- О дубле Артёма Дзюбы, который завершил свою безголевую серию из 1369 минут:

До последних минут матча Дзюба был в списке футболистов, которые сегодня сыграли не лучшим образом. В первом тайме при счёте 0:0 был момент, когда он мог отдать передачу на левый фланг, где к атаке подключался Магомед Оздоев, в одиночку вообще стоял... но Дзюба ударил. Меня это немного смутило, ведь "Зенит" мог забить, отдай Артём передачу партнёру. Но в итоге Дзюба оформил дубль, забил победный мяч на последних минутах встречи, принёс важнейшую победу. Очевидно, что Дзюба лидер "Зенита", и сегодня он большой молодец!

- О травме Магомеда Оздоева после фола Маурисио Перейры:

Честно говоря, я испугался в этот момент. Там голеностоп так прогнулся... я подумал что связки разорвались... а Оздоев ещё вернулся на поле и какое-то время отбегал! Но эпизод был очень страшный, на самом деле. Это вряд ли разрыв, раз он в итоге смог вернуться и ещё немного отыграть.

- О чемпионской гонке:

"Зенит" опережает "Локомотив" на 8 очков. После сегодняшней победы над "Краснодаром" питерцы сделали серьёзную заявку на чемпионство. Впереди 6 игр, непростыми наверняка будут встречи с ЦСКА, "Ахматом" и "Ростовом". А в остальном нужно набирать по 3 очка в каждой встрече. На данный момент, думаю, на 80-85% "Зенит" чемпион.
Теги: Зенит Желудков Краснодар
Сегодня, 03:05
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#1  жася  Санкт-Петербург (Сегодня, 03:22)
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Болеет за:
«Зенит»
Молодцы ребята а Красмнодару желаю чтоб занял 2 место и вышер в ЛЧ
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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