Россия РПЛ 2018/19
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Юрий Желудков: думаю, на 80-85% "Зенит" чемпион
Бывший футболист "Зенита" Юрий Желудков в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч питерцев против "Краснодара" (12:1) в 24-м туре Премьер-Лиги.
Фото: ФК «Зенит»
- Об игре:
Концовка, конечно, обалденная! (смеётся) Начали здорово, быстро обменялись мячами, но затем... вообще ни о чём! До конца первого тайма команды толком ничего и не пытались сделать, а "Зенит", складывалось ощущение, поведя 1:0 начал играть на удержание результата. Так играть нельзя, и так вообще "сгореть" можно. Но на второй тайм команды вышли очень заряженными... а концовка просто бесподобная! Если в ходе матча я мог назвать тех, кто сегодня играл не лучшим образом, то после финального свистка не могу никого отметить с негативной точки зрения, все сыграли здорово!
- Об очередном голе Ярослава Ракицкого прямым ударом со штрафного и его адаптации в новой команде:
В обороне отыграл без нареканий, каких-то эпизодов у наших ворот после его ошибок вспомнить не могу. И уже забил третий гол со штрафного, молодец! Единственное, я не понял действий вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова, который наверняка предыдущие голы Ракицкого видел. Сделай два шага к дальней штанге и всё, спокойно вытаскивай. Гол - следствие ошибки вратаря в том числе.
- О дубле Артёма Дзюбы, который завершил свою безголевую серию из 1369 минут:
До последних минут матча Дзюба был в списке футболистов, которые сегодня сыграли не лучшим образом. В первом тайме при счёте 0:0 был момент, когда он мог отдать передачу на левый фланг, где к атаке подключался Магомед Оздоев, в одиночку вообще стоял... но Дзюба ударил. Меня это немного смутило, ведь "Зенит" мог забить, отдай Артём передачу партнёру. Но в итоге Дзюба оформил дубль, забил победный мяч на последних минутах встречи, принёс важнейшую победу. Очевидно, что Дзюба лидер "Зенита", и сегодня он большой молодец!
- О травме Магомеда Оздоева после фола Маурисио Перейры:
Честно говоря, я испугался в этот момент. Там голеностоп так прогнулся... я подумал что связки разорвались... а Оздоев ещё вернулся на поле и какое-то время отбегал! Но эпизод был очень страшный, на самом деле. Это вряд ли разрыв, раз он в итоге смог вернуться и ещё немного отыграть.
- О чемпионской гонке:
"Зенит" опережает "Локомотив" на 8 очков. После сегодняшней победы над "Краснодаром" питерцы сделали серьёзную заявку на чемпионство. Впереди 6 игр, непростыми наверняка будут встречи с ЦСКА, "Ахматом" и "Ростовом". А в остальном нужно набирать по 3 очка в каждой встрече. На данный момент, думаю, на 80-85% "Зенит" чемпион.
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