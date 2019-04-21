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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Равиль Сабитов: судьба чемпионства в руках питерцев

Равиль Сабитов: судьба чемпионства в руках питерцевБывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против ЦСКА (1:1) в 24-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

Мы увидели типичный для дерби футбол: накал, много борьбы и единоборств, предупреждений, травмы... Красивого футбола особо и не было, но была самоотдача с обеих сторон, и это, наверное, было интересно для смотревших этот матч. Результат абсолютно закономерен, обе команды здорово сыграли в обороне и не допустили грубых ошибок.

Отдельно хотел бы отметить вышедшего во втором тайме Рифата Жемалетдинова. Он вышел на замену и здорово обострил игру за счёт своей техники и индивидуальных качеств. Но, к сожалению, партнёры его старания не поддержали. Да и в целом, у хозяев поля в конце матча было большое преимущество, но я связываю это с тем, что ЦСКА доигрывал матч в меньшинстве из-за травмы Дивеева. Тем не менее, "Локомотив" численным преимуществом воспользоваться не смог.

Многое будет зависеть от матча "Краснодар" - "Зенит": если там будет ничья - турнирная таблица не сильно изменится, этот тур решающим не будет. А если питерцы выиграют, то они очень сильно приблизятся к чемпионскому титулу.

- О шансах ЦСКА в борьбе за чемпионство:

У "армейцев" вообще никаких шансов нет, они всё растеряли из-за нестабильности после зимнего перерыва. Обидные ничьи, обидные поражения, и всё это с командами средней руки чемпионата. Если хочешь стать чемпионом, в таких матчах оступаться нельзя, но ЦСКА, к сожалению, оступился и не раз. Вспоминаем поражение от "Арсенала", ничья с "Уфой", поражение от "Оренбурга"... столько очков растеряли!

- О шансах "Локомотива" в борьбе за чемпионство:

"Железнодорожники" пока в борьбе, но всё в руках "Зенита". "Локомотив" делает то что требуется в этой ситуации: набирает очки и бьётся. Но этого мало, потому что судьба чемпионства в руках питерцев.

- О матче следующего тура "Ростов" - "Локомотив":

Очень сложный выезд для команды Юрия Сёмина. "Локомотив" набрал ход, после зимнего перерыва практически не теряет очки, но мне сложно представить как "красно-зелёные" будут играть против насыщенной и плотной обороны ростовчан. У "Локомотива" очень сильная средняя линия, Миранчуки, Фарфан, и особенно Крыховяк, который отрабатывает и в обороне, и дирижирует действиями команды при переходе из обороны в атаку. Но это мы видели при открытом футболе, а при закрытом, как мне кажется, у "железнодорожников" будет много проблем.

Учитывая как играет "Ростов", мы можем предположить, что "Локомотив" будет играть первым номером, и если москвичи будут атаковать большими силами - как бы они за это не поплатились, ведь ростовчане здорово выходят из обороны в атаку за счёт разрезающих передач, и вообще контратаки - это их конёк.
Теги: ЦСКА Локомотив Зенит Сабитов
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