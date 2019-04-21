Россия РПЛ 2018/19
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Равиль Сабитов: судьба чемпионства в руках питерцев
Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против ЦСКА (1:1) в 24-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Мы увидели типичный для дерби футбол: накал, много борьбы и единоборств, предупреждений, травмы... Красивого футбола особо и не было, но была самоотдача с обеих сторон, и это, наверное, было интересно для смотревших этот матч. Результат абсолютно закономерен, обе команды здорово сыграли в обороне и не допустили грубых ошибок.
Отдельно хотел бы отметить вышедшего во втором тайме Рифата Жемалетдинова. Он вышел на замену и здорово обострил игру за счёт своей техники и индивидуальных качеств. Но, к сожалению, партнёры его старания не поддержали. Да и в целом, у хозяев поля в конце матча было большое преимущество, но я связываю это с тем, что ЦСКА доигрывал матч в меньшинстве из-за травмы Дивеева. Тем не менее, "Локомотив" численным преимуществом воспользоваться не смог.
Многое будет зависеть от матча "Краснодар" - "Зенит": если там будет ничья - турнирная таблица не сильно изменится, этот тур решающим не будет. А если питерцы выиграют, то они очень сильно приблизятся к чемпионскому титулу.
- О шансах ЦСКА в борьбе за чемпионство:
У "армейцев" вообще никаких шансов нет, они всё растеряли из-за нестабильности после зимнего перерыва. Обидные ничьи, обидные поражения, и всё это с командами средней руки чемпионата. Если хочешь стать чемпионом, в таких матчах оступаться нельзя, но ЦСКА, к сожалению, оступился и не раз. Вспоминаем поражение от "Арсенала", ничья с "Уфой", поражение от "Оренбурга"... столько очков растеряли!
- О шансах "Локомотива" в борьбе за чемпионство:
"Железнодорожники" пока в борьбе, но всё в руках "Зенита". "Локомотив" делает то что требуется в этой ситуации: набирает очки и бьётся. Но этого мало, потому что судьба чемпионства в руках питерцев.
- О матче следующего тура "Ростов" - "Локомотив":
Очень сложный выезд для команды Юрия Сёмина. "Локомотив" набрал ход, после зимнего перерыва практически не теряет очки, но мне сложно представить как "красно-зелёные" будут играть против насыщенной и плотной обороны ростовчан. У "Локомотива" очень сильная средняя линия, Миранчуки, Фарфан, и особенно Крыховяк, который отрабатывает и в обороне, и дирижирует действиями команды при переходе из обороны в атаку. Но это мы видели при открытом футболе, а при закрытом, как мне кажется, у "железнодорожников" будет много проблем.
Учитывая как играет "Ростов", мы можем предположить, что "Локомотив" будет играть первым номером, и если москвичи будут атаковать большими силами - как бы они за это не поплатились, ведь ростовчане здорово выходят из обороны в атаку за счёт разрезающих передач, и вообще контратаки - это их конёк.
- Об игре:
Мы увидели типичный для дерби футбол: накал, много борьбы и единоборств, предупреждений, травмы... Красивого футбола особо и не было, но была самоотдача с обеих сторон, и это, наверное, было интересно для смотревших этот матч. Результат абсолютно закономерен, обе команды здорово сыграли в обороне и не допустили грубых ошибок.
Отдельно хотел бы отметить вышедшего во втором тайме Рифата Жемалетдинова. Он вышел на замену и здорово обострил игру за счёт своей техники и индивидуальных качеств. Но, к сожалению, партнёры его старания не поддержали. Да и в целом, у хозяев поля в конце матча было большое преимущество, но я связываю это с тем, что ЦСКА доигрывал матч в меньшинстве из-за травмы Дивеева. Тем не менее, "Локомотив" численным преимуществом воспользоваться не смог.
Многое будет зависеть от матча "Краснодар" - "Зенит": если там будет ничья - турнирная таблица не сильно изменится, этот тур решающим не будет. А если питерцы выиграют, то они очень сильно приблизятся к чемпионскому титулу.
- О шансах ЦСКА в борьбе за чемпионство:
У "армейцев" вообще никаких шансов нет, они всё растеряли из-за нестабильности после зимнего перерыва. Обидные ничьи, обидные поражения, и всё это с командами средней руки чемпионата. Если хочешь стать чемпионом, в таких матчах оступаться нельзя, но ЦСКА, к сожалению, оступился и не раз. Вспоминаем поражение от "Арсенала", ничья с "Уфой", поражение от "Оренбурга"... столько очков растеряли!
- О шансах "Локомотива" в борьбе за чемпионство:
"Железнодорожники" пока в борьбе, но всё в руках "Зенита". "Локомотив" делает то что требуется в этой ситуации: набирает очки и бьётся. Но этого мало, потому что судьба чемпионства в руках питерцев.
- О матче следующего тура "Ростов" - "Локомотив":
Очень сложный выезд для команды Юрия Сёмина. "Локомотив" набрал ход, после зимнего перерыва практически не теряет очки, но мне сложно представить как "красно-зелёные" будут играть против насыщенной и плотной обороны ростовчан. У "Локомотива" очень сильная средняя линия, Миранчуки, Фарфан, и особенно Крыховяк, который отрабатывает и в обороне, и дирижирует действиями команды при переходе из обороны в атаку. Но это мы видели при открытом футболе, а при закрытом, как мне кажется, у "железнодорожников" будет много проблем.
Учитывая как играет "Ростов", мы можем предположить, что "Локомотив" будет играть первым номером, и если москвичи будут атаковать большими силами - как бы они за это не поплатились, ведь ростовчане здорово выходят из обороны в атаку за счёт разрезающих передач, и вообще контратаки - это их конёк.
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