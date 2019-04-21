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Ахмат
Рубин
Динамо
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Сергей Семак: скамейка соперника спровоцировала конфликт на ровном месте

Главный тренер"Зенита" Сергей Семак объяснил ситуацию с потасовкой команд на боковой линии во втором тайме матча с "Краснодаром".

– С 74-й по 85-ю минуту ваша команда перестала играть. Что это было?

– Не понял вопроса, повторите.

– Команда перестала играть.

– А кто играл?

– Никто не играл, уникальный случай.

– С остановками или о чем вы? Я не могу понять.

– Да-да, с остановками.

– Замена планируется, это вопрос к судейству. У нас лимит, мы сначала планировали выпустить россиянина вместо иностранца, вместо Ригони. Судья поднимает совсем другую замену. Это вопрос к резервному.

Я ему десять раз пытался объяснить, объяснял противоположной стороне, что у нас лимит. Нам нужно было сначала убрать иностранца, чтоб выпустить россиянина, а потом выпустить нового иностранца. Одна замена, первая, уже была готова, вторая была вынужденная. Растерялся боковой арбитр, мы-то при чем, я не могу понять.

По поводу травмы Оздоева – бывает, его пришлось заменить. Он ушел. Скамейка «Краснодара» спровоцировала конфликт на ровном месте. Из-за этого все началось. Эмоции, конечно, все понять можно, но с нашей стороны все было ясно и понятно. Я ходил и не понимал, как можно не сделать одну замену на вторую. Это вопрос не ко мне.

Sports.ru
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 08:14
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(4)
#3  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 09:50)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Семак дурака включил! Не понял вопроса. Что тут непонятного? Я не тренер и то понял!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#2  Колян Безмолвный   (Сегодня, 09:16)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Место ровное потому что там по уровню все выравнивали!А так конечно странно обвинять скамейку
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#1  МАРТ  тюмень (Сегодня, 08:23)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
это быки от бессилия....так всегда....
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
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