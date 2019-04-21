Сергей Семак: скамейка соперника спровоцировала конфликт на ровном месте

Главный тренер"Зенита" Сергей Семак объяснил ситуацию с потасовкой команд на боковой линии во втором тайме матча с "Краснодаром".– Не понял вопроса, повторите.– А кто играл?– С остановками или о чем вы? Я не могу понять.– Замена планируется, это вопрос к судейству. У нас лимит, мы сначала планировали выпустить россиянина вместо иностранца, вместо Ригони. Судья поднимает совсем другую замену. Это вопрос к резервному.Я ему десять раз пытался объяснить, объяснял противоположной стороне, что у нас лимит. Нам нужно было сначала убрать иностранца, чтоб выпустить россиянина, а потом выпустить нового иностранца. Одна замена, первая, уже была готова, вторая была вынужденная. Растерялся боковой арбитр, мы-то при чем, я не могу понять.По поводу травмы Оздоева – бывает, его пришлось заменить. Он ушел. Скамейка «Краснодара» спровоцировала конфликт на ровном месте. Из-за этого все началось. Эмоции, конечно, все понять можно, но с нашей стороны все было ясно и понятно. Я ходил и не понимал, как можно не сделать одну замену на вторую. Это вопрос не ко мне.