Россия РПЛ 2018/19
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09:19
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09:03
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08:35
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Геннадий Орлов: Семак закрыл рты скептикам. Я хотел видеть в "Зените" именно такую команду
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от победы "Зенита" над "Краснодаром" со счетом 3:2 в гостевом матче 24-го тура РПЛ.
"Сегодня "Зенит" сыграл лучший матч в сезоне, было очень много красивых моментов. До 16-й минуты "Краснодара" не было видно на своем поле. Забей "Зенит" к этой минуте свои моменты, мог бы и разнос устроить. У "Зенита" было большое превосходство, это была игра настоящего претендента на чемпионство.
Пока рано говорить о том, что "Зенит" чемпион. Впереди еще много матчей, но Семак закрыл рты многим скептикам. Семак отлично поставил прессинг команде, когда все игроки подтянули свою форму и набрали оптимальные кондиции, включая Артема Дзюбу. "Зенит" был сильнее по всем параметрам. А как сыграл Дзюба! Меня радует, что "Зенит" оправдал мою веру, я верил в команду.
"Спартак" выиграл январский турнир в Дубае, и этот миллион, который "Спартак" получил тогда, обернулся им потерей места в Лиге чемпионов. Когда "Зенит" два матча проиграл со счетом 0:3, Семака это не смутило, как и руководство "Зенита". На январских сборах никто не демонстрирует высокий результат.
Конкуренты "Зенита"? Считаю, что "Локомотив" очень силен, Семин очень опытный тренер, который реально претендует на второе место в чемпионате. Сейчас, как сказали Семак и Иванович, главный враг "Зенита" - это сам "Зенит". Сейчас команда Семака почувствовала, как нужно играть.
Оздоев? Он очень сильно прибавил. Я очень сомневался в нем, мне не нравилось, как он играл до этого, я его критиковал. Но он набрал форму и заиграл по-настоящему, все дело было в физической подготовке. Рибалта провел потрясающую работу на трансферном рынке, он привел игроков, которые проявляют себя в полной мере.
Жаль, что Азмун не попал в ворота, он сыграл в стиле Месси и Агуэро, но попал в стойку. Я именно такую команду всегда хотел видеть в Санкт-Петербурге. Самое главное, что вера в команду оправдала себя, поэтому всем скептикам посоветую приглушить звук", - цитирует Орлова Sport24.ru.
"Сегодня "Зенит" сыграл лучший матч в сезоне, было очень много красивых моментов. До 16-й минуты "Краснодара" не было видно на своем поле. Забей "Зенит" к этой минуте свои моменты, мог бы и разнос устроить. У "Зенита" было большое превосходство, это была игра настоящего претендента на чемпионство.
Пока рано говорить о том, что "Зенит" чемпион. Впереди еще много матчей, но Семак закрыл рты многим скептикам. Семак отлично поставил прессинг команде, когда все игроки подтянули свою форму и набрали оптимальные кондиции, включая Артема Дзюбу. "Зенит" был сильнее по всем параметрам. А как сыграл Дзюба! Меня радует, что "Зенит" оправдал мою веру, я верил в команду.
"Спартак" выиграл январский турнир в Дубае, и этот миллион, который "Спартак" получил тогда, обернулся им потерей места в Лиге чемпионов. Когда "Зенит" два матча проиграл со счетом 0:3, Семака это не смутило, как и руководство "Зенита". На январских сборах никто не демонстрирует высокий результат.
Конкуренты "Зенита"? Считаю, что "Локомотив" очень силен, Семин очень опытный тренер, который реально претендует на второе место в чемпионате. Сейчас, как сказали Семак и Иванович, главный враг "Зенита" - это сам "Зенит". Сейчас команда Семака почувствовала, как нужно играть.
Оздоев? Он очень сильно прибавил. Я очень сомневался в нем, мне не нравилось, как он играл до этого, я его критиковал. Но он набрал форму и заиграл по-настоящему, все дело было в физической подготовке. Рибалта провел потрясающую работу на трансферном рынке, он привел игроков, которые проявляют себя в полной мере.
Жаль, что Азмун не попал в ворота, он сыграл в стиле Месси и Агуэро, но попал в стойку. Я именно такую команду всегда хотел видеть в Санкт-Петербурге. Самое главное, что вера в команду оправдала себя, поэтому всем скептикам посоветую приглушить звук", - цитирует Орлова Sport24.ru.
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