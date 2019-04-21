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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Геннадий Орлов: Семак закрыл рты скептикам. Я хотел видеть в "Зените" именно такую команду

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от победы "Зенита" над "Краснодаром" со счетом 3:2 в гостевом матче 24-го тура РПЛ.

"Сегодня "Зенит" сыграл лучший матч в сезоне, было очень много красивых моментов. До 16-й минуты "Краснодара" не было видно на своем поле. Забей "Зенит" к этой минуте свои моменты, мог бы и разнос устроить. У "Зенита" было большое превосходство, это была игра настоящего претендента на чемпионство.

Пока рано говорить о том, что "Зенит" чемпион. Впереди еще много матчей, но Семак закрыл рты многим скептикам. Семак отлично поставил прессинг команде, когда все игроки подтянули свою форму и набрали оптимальные кондиции, включая Артема Дзюбу. "Зенит" был сильнее по всем параметрам. А как сыграл Дзюба! Меня радует, что "Зенит" оправдал мою веру, я верил в команду.

"Спартак" выиграл январский турнир в Дубае, и этот миллион, который "Спартак" получил тогда, обернулся им потерей места в Лиге чемпионов. Когда "Зенит" два матча проиграл со счетом 0:3, Семака это не смутило, как и руководство "Зенита". На январских сборах никто не демонстрирует высокий результат.

Конкуренты "Зенита"? Считаю, что "Локомотив" очень силен, Семин очень опытный тренер, который реально претендует на второе место в чемпионате. Сейчас, как сказали Семак и Иванович, главный враг "Зенита" - это сам "Зенит". Сейчас команда Семака почувствовала, как нужно играть.

Оздоев? Он очень сильно прибавил. Я очень сомневался в нем, мне не нравилось, как он играл до этого, я его критиковал. Но он набрал форму и заиграл по-настоящему, все дело было в физической подготовке. Рибалта провел потрясающую работу на трансферном рынке, он привел игроков, которые проявляют себя в полной мере.

Жаль, что Азмун не попал в ворота, он сыграл в стиле Месси и Агуэро, но попал в стойку. Я именно такую команду всегда хотел видеть в Санкт-Петербурге. Самое главное, что вера в команду оправдала себя, поэтому всем скептикам посоветую приглушить звук", - цитирует Орлова Sport24.ru.
Теги: Орлов Семак Зенит Краснодар
Сегодня, 08:35
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#3  Blessing  Спб (Сегодня, 09:23)
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Серж1
матч конечно космос,

Это потому, что Краснодар попался, который не знает, что такое автобус. Была бы любая другая против Зенита, увидели бы, образно говоря, унылое перекатывание. Против нас все от обороны играют, даже топы. Быки единственные, кто не из таких, за что их все и уважают, вот и выдали космос.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  жася  Санкт-Петербург (Сегодня, 09:14)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Игра СУПЕР побольше бы таких игр в РФПЛ Краснодару удачи чтобы были на 2 месте
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
#1  Серж1  Питер (Сегодня, 08:45)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
матч конечно космос,я в РПЛ впервые смотрел матч от 1 секунды до последней.но предостерегаю всех от преждевременности ,вешать медали. у Зенита еще много игр с неудобными соперниками. а такой отрыв расслабляет.Зениту желаю чемпионства.семак и команда этого заслужили.
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
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