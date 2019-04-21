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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Сергей Семак: "Зенит" доверяет Ракицкому, и он оправдывает доверие. В "Шахтере", наверно, было иначе

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал гол Ярослава Ракицкого в ворота "Краснодара" в матче 24-го тура РПЛ (3:2). Украинский легионер отличился ударом со штрафного.

"Наверное, в "Шахтере" Ракицкому не так часто доверяли. Были другие исполнители. Мы ему доверяем, и он оправдывает это доверие. Он профессионально подходит к своим обязанностям. Ведь футболисты обычно не любят тренировать стандарты.

У нас хорошие игроки. Моя задача как тренера - использовать сильнейшие качества игроков. Мы должны работать, чтобы выполнять свои обязанности. Мы много забиваем, много пропускаем. Но мы стараемся играть в атакующий футбол. Мы забиваем не меньше "Краснодара", значит все делаем правильно", - цитирует Семака Sport24.ru.
Теги: Семак Зенит Ракицкий Шахтер Краснодар
Сегодня, 09:19
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#2  Сандр   (Сегодня, 09:27)
  • +1
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По мастерству исполнения штрафных Ракицкий как и Роналдо топ.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#1  Irbis   (Сегодня, 09:22)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
В шахтера был дарио срна он исполнял штрафные
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
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