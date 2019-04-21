Полузащитник "Сочи" Песегов стал третьим игроком в истории ФНЛ, забившим прямым ударом с углового

В субботу, 20 апреля, состоялся матч 32-го тура ФНЛ "Сочи" - "Чертаново".Главным героем матча стал полузащитник "Сочи" Евгений Песегов, оформивший дубль. Первый гол хавбек забил прямым ударом с углового. Это позволило ему стать третьим игроком в истории ФНЛ, забившим подобным ударом.Первым такой трюк в ФНЛ исполнил полузащитник "Нефтехимика" Алишер Джалилов в августе 2012-го в матче с "Томью" (3:3). Вторым стал игрок "Спартака-2" Константин Савичев в матче с "Арсеналом" (4:1, октябрь 2015-го).