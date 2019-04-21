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Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Полузащитник "Сочи" Песегов стал третьим игроком в истории ФНЛ, забившим прямым ударом с углового

В субботу, 20 апреля, состоялся матч 32-го тура ФНЛ "Сочи" - "Чертаново".

Главным героем матча стал полузащитник "Сочи" Евгений Песегов, оформивший дубль. Первый гол хавбек забил прямым ударом с углового. Это позволило ему стать третьим игроком в истории ФНЛ, забившим подобным ударом.

Первым такой трюк в ФНЛ исполнил полузащитник "Нефтехимика" Алишер Джалилов в августе 2012-го в матче с "Томью" (3:3). Вторым стал игрок "Спартака-2" Константин Савичев в матче с "Арсеналом" (4:1, октябрь 2015-го).

Sport24.ru
Теги: Песегов Сочи Чертаново
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