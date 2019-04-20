Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Больший отрыв за шесть туров до конца чемпионата был только у "Спартака"

После гостевой победы над "Краснодаром" лидирующий в чемпионате России "Зенит" довел отрыв от ближайшего преследователя до восьми очков.

В истории высшего российского дивизиона только одна команда имела большее преимущество после 24 туров. В 1998-м "Спартак" опережал "Локомотив" на девять баллов, восемь очков отрыва было у "Зенита" Андре Виллаш-Боаша четыре года назад - в последнем на данный момент чемпионском сезоне для питерцев.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак
Сегодня, 11:06
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#4  Irbis   (Сегодня, 13:44)
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online
Болеет за:
«Зенит»
SPV,
Раз в 16лет и палка стреляет
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#3  SPV  Bryansk (Сегодня, 12:34)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Radomir
Спартак уже давно живёт воспоминаниями.
А настоящими победами живут другие.


Чудак человек ты, Спартак два года назад был чемпионом, а когда им становился "Победоносный" Краснодар напомни ? joy
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#2  Radomir  Krasnodar (Сегодня, 12:17)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Спартак уже давно живёт воспоминаниями.
А настоящими победами живут другие. stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 1.04.2014 [жалоба]
#1  Fint  Москва (Сегодня, 12:08)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Реал»
https://rg.ru/2019/04/20/poiavilos-video-epizoda-za-minutu-do-draki-kokorina-s-chinovnikom.html?ref=Strossle
За минуту до удара, ребята собирались уходить. Они одевались и разговаривали между собой. Настроение было хорошее, никакой агрессии они не проявляли, между собой не сговаривались и тем более не хулиганили, - написала женщина. - Если бы господин Пак не начал нервно им говорить мерзости, ничего бы не произошло.
Сами посмотрите и убедитесь, что футболисты вообще не обращали на Пака внимание, а он сам настойчиво нарывался на мордобой... rage
Давайте поможем восторжествовать справедливости, распространяйте эту информацию везде, хватит им париться в тюрьме за столь незначительное прегрешение...
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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