Владислав Радимов: мы чемпионы, мы чемпионы, мы чемпионы! Вам, москвичи, этого не понять

Россия РПЛ 2018/19
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11:31
Сегодня 10 лет со дня величайшего перфоманса россиянина за границей. Исторический покер Аршавина (2)
Сегодня 10 лет со дня величайшего перфоманса россиянина за границей. Исторический покер Аршавина (2)
10:52
"Как будто Лигу Чемпионов выиграли" - радость "Зенита" после победы над "Краснодаром" (видео) (13)
"Как будто Лигу Чемпионов выиграли" - радость "Зенита" после победы над "Краснодаром" (видео) (13)
09:44
Полузащитник "Сочи" Песегов стал третьим игроком в истории ФНЛ, забившим прямым ударом с углового (2)
Полузащитник "Сочи" Песегов стал третьим игроком в истории ФНЛ, забившим прямым ударом с углового (2)
09:19
Сергей Семак: "Зенит" доверяет Ракицкому, и он оправдывает доверие. В "Шахтере", наверно, было иначе (4)
Сергей Семак: "Зенит" доверяет Ракицкому, и он оправдывает доверие. В "Шахтере", наверно, было иначе (4)
09:03
Мурад Мусаев: трудно бороться за чемпионство, цель "Краснодара" - попасть в Лигу чемпионов (20)
Мурад Мусаев: трудно бороться за чемпионство, цель "Краснодара" - попасть в Лигу чемпионов (20)
08:35
Геннадий Орлов: Семак закрыл рты скептикам. Я хотел видеть в "Зените" именно такую команду (8)
Геннадий Орлов: Семак закрыл рты скептикам. Я хотел видеть в "Зените" именно такую команду (8)
03:10
Валерий Масалитин: к сожалению, у ЦСКА нет лидера, который мог бы повести за собой команду (3)
Валерий Масалитин: к сожалению, у ЦСКА нет лидера, который мог бы повести за собой команду (3)
Вчера, 23:50
Виктор Классон: 5 минут мы не играли в футбол, игрок "Зенита" валял дурака (видео) (23)
Виктор Классон: 5 минут мы не играли в футбол, игрок "Зенита" валял дурака (видео) (23)
Вчера, 23:45
Дзюба: я рад, что испытал эмоции как на Чемпионате мира (видео) (9)
Дзюба: я рад, что испытал эмоции как на Чемпионате мира (видео) (9)
Вчера, 23:03
Алисон Беккер: "Ливерпуль" придётся усиленно работать в обороне, чтобы обыграть "Барсу"
Алисон Беккер: "Ливерпуль" придётся усиленно работать в обороне, чтобы обыграть "Барсу"
Вчера, 22:56
Гол Дзюбы принёс "Зениту" победу над "Краснодаром". Отрыв петербуржцев в таблице достиг 8 очков (147)
Гол Дзюбы принёс "Зениту" победу над "Краснодаром". Отрыв петербуржцев в таблице достиг 8 очков (147)
Вчера, 22:50
Во время матча "Краснодар" - "Зенит" возникла потасовка с участием игроков и тренеров (видео) (5)
Во время матча "Краснодар" - "Зенит" возникла потасовка с участием игроков и тренеров (видео) (5)
Вчера, 22:04
Влашич - настойчив, Кверквелия - неоднозначен, Чалов - молодец, вновь забил. Оценки по итогам дерби (2)
Влашич - настойчив, Кверквелия - неоднозначен, Чалов - молодец, вновь забил. Оценки по итогам дерби (2)
Вчера, 21:56
Чалов: нужно побеждать в оставшихся турах (1)
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Тарасов: я мощно вышел сегодня? Да, многие это отметили (видео) (4)
Тарасов: я мощно вышел сегодня? Да, многие это отметили (видео) (4)
Владислав Радимов: мы чемпионы, мы чемпионы, мы чемпионы! Вам, москвичи, этого не понять
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов эмоционально отреагировал на победу первой команды в выездном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (3:2).
"Мы чемпионы, мы чемпионы, мы чемпионы! Единожды присягнув - до смерти стоять… Вам, москвичи, этого не понять. Город над вольной Невой, где болеют за "Зенит" родной! Семак, гуляем! Мосты, корюшка, шаверма, поребрик", - написал Радимов на своей странице в твиттере.
"Мы чемпионы, мы чемпионы, мы чемпионы! Единожды присягнув - до смерти стоять… Вам, москвичи, этого не понять. Город над вольной Невой, где болеют за "Зенит" родной! Семак, гуляем! Мосты, корюшка, шаверма, поребрик", - написал Радимов на своей странице в твиттере.
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