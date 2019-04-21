Владислав Радимов: мы чемпионы, мы чемпионы, мы чемпионы! Вам, москвичи, этого не понять

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов эмоционально отреагировал на победу первой команды в выездном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (3:2)."Мы чемпионы, мы чемпионы, мы чемпионы! Единожды присягнув - до смерти стоять… Вам, москвичи, этого не понять. Город над вольной Невой, где болеют за "Зенит" родной! Семак, гуляем! Мосты, корюшка, шаверма, поребрик", - написал Радимов на своей странице в твиттере.