Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Владислав Радимов: мы чемпионы, мы чемпионы, мы чемпионы! Вам, москвичи, этого не понять

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов эмоционально отреагировал на победу первой команды в выездном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (3:2).

"Мы чемпионы, мы чемпионы, мы чемпионы! Единожды присягнув - до смерти стоять… Вам, москвичи, этого не понять. Город над вольной Невой, где болеют за "Зенит" родной! Семак, гуляем! Мосты, корюшка, шаверма, поребрик", - написал Радимов на своей странице в твиттере.
Теги: Радимов Семак Зенит Краснодар
Сегодня, 13:23
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7
(2)
#7  Respawn   (Сегодня, 13:39)
  • +2
  •  (4)
online

Вадик после развода с Булановой похоже бухать безбожно стал. Мои соболезнования...
Регистрация: 20.04.2019 [жалоба]
#6  serega_user  serega_user (Сегодня, 13:36)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вадик, хватит бухать
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#5  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:34)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Хитрый Лис,
Такое же мнение. Особливо, ежели учесть, что Радимов вместе с Семаком за ЦСКА играл.
А вот с чего чепушила решил "Вам, москвичи, этого не понять" мне, москвичу, действительно не понять. Мы что, никогда не испытывали радость чемпионства? Или он чемпионат мира выиграл, причём один, бля, без ансамбля, сам бля? Тогда да: я дурь не курю, кокс не нюхаю... И вправду не пойму!


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#4  Corner  планета Земля (Сегодня, 13:34)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Сказал чел, который половину карьеры играл за москвичей...
чем-то хитрого хохла напоминает, который бабло в России зарабатывает, и ее же при этом кроет по матери...
Надеюсь, Семак хоть человеком останется, не будет до такого опускаться..


--------------------
В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 13:31)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Почему,они тоже иногда бывают.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 13:30)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Хитрый Лис,

Имеет повод smile
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 13:25)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пьянь.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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