Россия РПЛ 2018/19
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Александр Самедов: четыре команды будут биться за вторую строчку
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов заявил, что четыре команды премьер-лиги будут бороться за второе место.
– Как считаете, чемпион этого сезона РПЛ уже определен?
– Судя по вчерашним матчам, да. Понятно, что может произойти все, что угодно. Но как "Зенит" вырвал победу... Чемпионская победа.
– Какой будет первая тройка по итогам турнира?
– "Зенит" оторвался. А "Локомотив", ЦСКА, "Краснодар" и "Спартак", который сегодня, уверен, победит, – четыре претендента на два места.
– Говорят, что ЦСКА – это ключевая команда в гонке. Потому что у армейцев остались встречи с лидерами, исходя из которых и будет сформированная итоговая таблица. Согласны?
– Нет, не согласен. Каждый двигается от игры к игре, и у каждой команды свой календарь. Опять же: эта четверка будет биться за вторую строчку. Будет интересно.
"СЭ"
– Как считаете, чемпион этого сезона РПЛ уже определен?
– Судя по вчерашним матчам, да. Понятно, что может произойти все, что угодно. Но как "Зенит" вырвал победу... Чемпионская победа.
– Какой будет первая тройка по итогам турнира?
– "Зенит" оторвался. А "Локомотив", ЦСКА, "Краснодар" и "Спартак", который сегодня, уверен, победит, – четыре претендента на два места.
– Говорят, что ЦСКА – это ключевая команда в гонке. Потому что у армейцев остались встречи с лидерами, исходя из которых и будет сформированная итоговая таблица. Согласны?
– Нет, не согласен. Каждый двигается от игры к игре, и у каждой команды свой календарь. Опять же: эта четверка будет биться за вторую строчку. Будет интересно.
"СЭ"
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