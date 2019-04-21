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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Александр Самедов: четыре команды будут биться за вторую строчку

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов заявил, что четыре команды премьер-лиги будут бороться за второе место.

– Как считаете, чемпион этого сезона РПЛ уже определен?

– Судя по вчерашним матчам, да. Понятно, что может произойти все, что угодно. Но как "Зенит" вырвал победу... Чемпионская победа.

– Какой будет первая тройка по итогам турнира?

– "Зенит" оторвался. А "Локомотив", ЦСКА, "Краснодар" и "Спартак", который сегодня, уверен, победит, – четыре претендента на два места.

– Говорят, что ЦСКА – это ключевая команда в гонке. Потому что у армейцев остались встречи с лидерами, исходя из которых и будет сформированная итоговая таблица. Согласны?

– Нет, не согласен. Каждый двигается от игры к игре, и у каждой команды свой календарь. Опять же: эта четверка будет биться за вторую строчку. Будет интересно.

"СЭ"
Теги: Самедов Крылья Советов
Сегодня, 18:05
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4
(0)
#4  капитан Ворони   (Сегодня, 19:02)
  • 0
  •  (0)

Цитата: Александр Иванов
И кто ж тогда на 5-м будет по-твоему?


Ну кто- то из тройки соперников спартака за 6-е место))) Кто- то поднимется на 5-е.


--------------------
жевал травинку
Регистрация: 15.04.2019 [жалоба]
#3  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:52)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капитан Ворони
Где он четыре то увидел?)))) Если про спартачок, то они будут бороться за 6-7 с оРенбургом, Ростовом. Арсеналом)))

И кто ж тогда на 5-м будет по-твоему?
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#2  капитан Ворони   (Сегодня, 18:35)
  • -1
  •  (5)

Где он четыре то увидел?)))) Если про спартачок, то они будут бороться за 6-7 с оРенбургом, Ростовом. Арсеналом)))


--------------------
жевал травинку
Регистрация: 15.04.2019 [жалоба]
#1  AndNow60  Карелия (Сегодня, 18:22)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Не четыре, а три... smirk


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
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