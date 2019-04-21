Россия РПЛ 2018/19
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Бомбардиры Рассказов и Гулиев, плеймейкер Адриано и просто Мелкадзе: оценки за матч «Спартак» – «Енисей»
«Спартак» снова забил лишь после быстрой атаки, а во втором тайме без проблем довёл игру до победы благодаря оригинальному решению Дмитрия Аленичева и впечатляющему перфомансу Саркисова. Rusfootball.info раздаёт всем по заслугам.
Фото: ФК "Спартак"
«Спартак»
Максименко – б/о. Разок промахнулся мимо мяча на выходе, но по сути вступать в игру Александру сегодня не пришлось: «Енисей» так и не нанёс удара в створ.
Жиго – 3.5, Джикия – 3.5. Не испытывая большой нагрузки, отыграли без серьёзных ошибок.
Рассказов – 4.0, Айртон – 3.0. Николай отлично разобрался в концовке первого тайма и предопределил победу своей команды. Бразилец ниже привычного уровня сыграл в атаке, да и «Енисей», пока находился в полном составе, наступал в основном через его фланг.
Гулиев – 3.5, Зобнин – 3.5. Несмотря на гол, Аяз не очень впечатлил: сперва он по привычке ударил по человеку, а не по воротам, и получил жёлтую карточку, и привёз «горчичник» для Жиго, предварительно заснув в центре поля. Роман сегодня часто угрожал воротам, сделал вполне себе голевой навес на Адриано, в общем смотрелся не хуже.
Мелкадзе – 1.5, Фернандо – 3.0, Мельгарехо – 3.0. Лоренцо не мог уйти с поля без загубленного момента, потому промахнулся из выгодной позиции в концовке. Но важнее, что он перехватил мяч перед вторым голом «Спартака». Фернандо было непривычно играть ближе к атаке, у него был нарушен прицел. Однако пару атак, в том числе голевую, бразилец разогнал.
Мелкадзе же будет тяжеловато отстаивать свои зарплатные амбиции, ведь на переговорах руководство «Спартака» может включить запись сегодняшней игры. Агент Роман Орещук, наблюдавший за Георгием с трибуны, настолько вдохновился его игрой, что даже стал персонально её снимать. Видимо, хочет переманить такого игрока к себе.
2,5 минуты из игры Мелкадзе ????посчитайте спринты, ускорения и отборы. Дай бог чтоб он остался лет на 5 в Спартаке и обязательно в основном составе. pic.twitter.com/ik9hQwaUiJ— Орещук Роман (@papanin02) April 21, 2019
Адриано – 4.0. Заработал два отличных штрафных для Фернандо, выдал две голевые передачи. Если бы ещё забил свой отличный момент во втором тайме, это могла быть пятёрка.
Ташаев – 2.5, Игнатов – 3.5, Ещенко – б/о. Сыграть хуже Мелкадзе было невозможно, Ташаев хотя бы пробил со смещением в центр. Игнатов вышел очень недурно, просто надо было падать, когда соперник хватал его за футболку. Но в остальном и стеночка с Ташаевым, и передача, которую еле успел перехватить Нестеренко, были хороши. Ну а что до Ещенко, то просто круто, что он вернулся: после серьёзной травмы многие уже проводили возрастного игрока из команды.
«Енисей»
Нестеренко – 2.5. Справился с теми угрозами, с которыми должен был, но не более того. Хотя винить вратаря в пропущенных голах, конечно, не стоит.
Грицаенко – 2.5, Гаджибеков – 2.5. Не самая плохая игра в исполнении центральных защитников, проходного двора в обороне «Енисея» не было, но особенно в концовке на них выпала слишком высокая нагрузка.
Ятченко – 3.0, Кичин – 2.0. Дмитрий ничего не позволил сделать Мелкадзе, был надёжен, а вот оба гола пришли с фланга Кичина при его непосредственном участии. Сначала не помешал Рассказову, а потом вообще сам отдал мяч Мельгарехо вблизи своей штрафной.
Семакин – 2.5, Сарр – 2.5. Не сказать, что опорники «Енисея» провалили игру. По крайней мере, в оборонительном плане больших вопросов к ним нет, но Аленичев решил отыгрываться без них.
Данченко – 3.0, Савичев – 2.0. В отличие от коллеги, Данченко не терял мячи на своём фланге, а зарабатывал стандарты, ауты, напрягал Айртона, пытался что-то сделать. Экс-спартаковец же, как правило, заканчивал атаки своей команды.
Огуде – 2.5, Соболев – 3.0. При обороне в первом тайме Огуде располагался на одной линии с мощным форвардом, после перерыва Фегору пришлось опуститься. Не сказать, что он сильно преуспел в какой-то из ролей. Соболев свою функцию выполнял гораздо лучше: цеплялся за мячи, зарабатывал фолы. Независимо от дальнейшей судьбы Саркисова, поменять Александра до 60-й минуты было спорным решением.
Зотов – 3.5, Торбинский – 2.5, Саркисов – б/о. Дмитрий толком не вошёл в игру, а вот Александр круто вышел против бывшей команды: сразу врезал в перекладину, вёл все атаки. Но потом вышел Саркисов, неловко откатил ему пяткой и оставил команду в меньшинстве. Что это было? Плохо размялся? Непрофессионально отнёсся к подготовке? Или тренер выпустил игрока с проблемами, не оставив себе замен про запас? В любом случае, Аленичев однозначно рисковал и пролетел с такой заменой, а Саркисов подвёл команду травмой на ровном месте.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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