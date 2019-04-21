Бомбардиры Рассказов и Гулиев, плеймейкер Адриано и просто Мелкадзе: оценки за матч «Спартак» – «Енисей»

«Спартак» снова забил лишь после быстрой атаки, а во втором тайме без проблем довёл игру до победы благодаря оригинальному решению Дмитрия Аленичева и впечатляющему перфомансу Саркисова. Rusfootball.info раздаёт всем по заслугам.



Фото: ФК "Спартак"