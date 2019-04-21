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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Бомбардиры Рассказов и Гулиев, плеймейкер Адриано и просто Мелкадзе: оценки за матч «Спартак» – «Енисей»

«Спартак» снова забил лишь после быстрой атаки, а во втором тайме без проблем довёл игру до победы благодаря оригинальному решению Дмитрия Аленичева и впечатляющему перфомансу Саркисова. Rusfootball.info раздаёт всем по заслугам.

Фото: ФК "Спартак"
«Спартак»


Максименко – б/о. Разок промахнулся мимо мяча на выходе, но по сути вступать в игру Александру сегодня не пришлось: «Енисей» так и не нанёс удара в створ.

Жиго – 3.5, Джикия – 3.5. Не испытывая большой нагрузки, отыграли без серьёзных ошибок.

Рассказов – 4.0, Айртон – 3.0. Николай отлично разобрался в концовке первого тайма и предопределил победу своей команды. Бразилец ниже привычного уровня сыграл в атаке, да и «Енисей», пока находился в полном составе, наступал в основном через его фланг.

Гулиев – 3.5, Зобнин – 3.5. Несмотря на гол, Аяз не очень впечатлил: сперва он по привычке ударил по человеку, а не по воротам, и получил жёлтую карточку, и привёз «горчичник» для Жиго, предварительно заснув в центре поля. Роман сегодня часто угрожал воротам, сделал вполне себе голевой навес на Адриано, в общем смотрелся не хуже.

Мелкадзе – 1.5, Фернандо – 3.0, Мельгарехо – 3.0. Лоренцо не мог уйти с поля без загубленного момента, потому промахнулся из выгодной позиции в концовке. Но важнее, что он перехватил мяч перед вторым голом «Спартака». Фернандо было непривычно играть ближе к атаке, у него был нарушен прицел. Однако пару атак, в том числе голевую, бразилец разогнал.

Мелкадзе же будет тяжеловато отстаивать свои зарплатные амбиции, ведь на переговорах руководство «Спартака» может включить запись сегодняшней игры. Агент Роман Орещук, наблюдавший за Георгием с трибуны, настолько вдохновился его игрой, что даже стал персонально её снимать. Видимо, хочет переманить такого игрока к себе.



Адриано – 4.0. Заработал два отличных штрафных для Фернандо, выдал две голевые передачи. Если бы ещё забил свой отличный момент во втором тайме, это могла быть пятёрка.

Ташаев – 2.5, Игнатов – 3.5, Ещенко – б/о. Сыграть хуже Мелкадзе было невозможно, Ташаев хотя бы пробил со смещением в центр. Игнатов вышел очень недурно, просто надо было падать, когда соперник хватал его за футболку. Но в остальном и стеночка с Ташаевым, и передача, которую еле успел перехватить Нестеренко, были хороши. Ну а что до Ещенко, то просто круто, что он вернулся: после серьёзной травмы многие уже проводили возрастного игрока из команды.

«Енисей»


Нестеренко – 2.5. Справился с теми угрозами, с которыми должен был, но не более того. Хотя винить вратаря в пропущенных голах, конечно, не стоит.

Грицаенко – 2.5, Гаджибеков – 2.5. Не самая плохая игра в исполнении центральных защитников, проходного двора в обороне «Енисея» не было, но особенно в концовке на них выпала слишком высокая нагрузка.

Ятченко – 3.0, Кичин – 2.0. Дмитрий ничего не позволил сделать Мелкадзе, был надёжен, а вот оба гола пришли с фланга Кичина при его непосредственном участии. Сначала не помешал Рассказову, а потом вообще сам отдал мяч Мельгарехо вблизи своей штрафной.

Семакин – 2.5, Сарр – 2.5. Не сказать, что опорники «Енисея» провалили игру. По крайней мере, в оборонительном плане больших вопросов к ним нет, но Аленичев решил отыгрываться без них.

Данченко – 3.0, Савичев – 2.0. В отличие от коллеги, Данченко не терял мячи на своём фланге, а зарабатывал стандарты, ауты, напрягал Айртона, пытался что-то сделать. Экс-спартаковец же, как правило, заканчивал атаки своей команды.

Огуде – 2.5, Соболев – 3.0. При обороне в первом тайме Огуде располагался на одной линии с мощным форвардом, после перерыва Фегору пришлось опуститься. Не сказать, что он сильно преуспел в какой-то из ролей. Соболев свою функцию выполнял гораздо лучше: цеплялся за мячи, зарабатывал фолы. Независимо от дальнейшей судьбы Саркисова, поменять Александра до 60-й минуты было спорным решением.

Зотов – 3.5, Торбинский – 2.5, Саркисов – б/о. Дмитрий толком не вошёл в игру, а вот Александр круто вышел против бывшей команды: сразу врезал в перекладину, вёл все атаки. Но потом вышел Саркисов, неловко откатил ему пяткой и оставил команду в меньшинстве. Что это было? Плохо размялся? Непрофессионально отнёсся к подготовке? Или тренер выпустил игрока с проблемами, не оставив себе замен про запас? В любом случае, Аленичев однозначно рисковал и пролетел с такой заменой, а Саркисов подвёл команду травмой на ровном месте.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Спартак Енисей Рассказов Гулиев Мелкадзе Адриано
Сегодня, 21:28
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