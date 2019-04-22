"Зенит" отказался от покупки полузащитника "Реала"

Петербургский "Зенит" принял решение не приобретать полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича, сообщает Fotospor.По информации издания, такое решение в российском клубе было принято из-за высокой трансферной стоимости игрока. "Реал" планирует выручить с этой сделки €38 млн."Зенит" рассматривает как альтернативу полузащитника "Фенербахче" и сборной Македонии Элифа Элмаса. Его трансферная стоимость в разы меньше — €7,5 млн.В нынешнем сезоне игрок провел 36 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами, заработал десять желтых и одну красную карточку. Хавбек дебютировал за национальную команду Македонии в 17 лет.