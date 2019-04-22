Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

"Зенит" отказался от покупки полузащитника "Реала"

Петербургский "Зенит" принял решение не приобретать полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича, сообщает Fotospor.

По информации издания, такое решение в российском клубе было принято из-за высокой трансферной стоимости игрока. "Реал" планирует выручить с этой сделки €38 млн.

"Зенит" рассматривает как альтернативу полузащитника "Фенербахче" и сборной Македонии Элифа Элмаса. Его трансферная стоимость в разы меньше — €7,5 млн.

В нынешнем сезоне игрок провел 36 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами, заработал десять желтых и одну красную карточку. Хавбек дебютировал за национальную команду Македонии в 17 лет.

"Газета.ру"
Теги: Зенит Реал Ковачич
Сегодня, 11:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама