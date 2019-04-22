"Зенит" отказался от покупки полузащитника "Реала"

Россия РПЛ 2018/19
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04:49
Дани Алвес улучшил свой рекорд по количеству трофеев. Он самый титулованный действующий футболист
Дани Алвес улучшил свой рекорд по количеству трофеев. Он самый титулованный действующий футболист
Вчера, 23:47
Валерий Кечинов: даже если Моуринью придет, опять будут и недовольные, потому что это "Спартак"
Валерий Кечинов: даже если Моуринью придет, опять будут и недовольные, потому что это "Спартак"
Вчера, 23:25
Как ПАОК празднует первое за 34 года чемпионство (видео) (4)
Как ПАОК празднует первое за 34 года чемпионство (видео) (4)
Вчера, 23:19
Андрей Ещенко провел первый матч с ноября 2018 года
Андрей Ещенко провел первый матч с ноября 2018 года
Вчера, 22:50
Аленичев - на вопрос о мотивации продолжать работу в "Енисее": что тебя так интересует моя зарплата?
Аленичев - на вопрос о мотивации продолжать работу в "Енисее": что тебя так интересует моя зарплата?
Вчера, 22:39
Валерий Рейнгольд: у "Спартака" есть все шансы на второе место (17)
Валерий Рейнгольд: у "Спартака" есть все шансы на второе место (17)
Вчера, 22:31
Андрей Червиченко: даже если "Спартак" попадет в Лигу чемпионов - что там делать с такой игрой? (20)
Андрей Червиченко: даже если "Спартак" попадет в Лигу чемпионов - что там делать с такой игрой? (20)
Вчера, 22:27
Александр Медведев: "Зениту" рано расслабляться
Александр Медведев: "Зениту" рано расслабляться
Вчера, 21:57
Дмитрий Аленичев: "Спартаку" очки сейчас нужнее. Желаю команде попасть в Лигу чемпионов (видео) (28)
Дмитрий Аленичев: "Спартаку" очки сейчас нужнее. Желаю команде попасть в Лигу чемпионов (видео) (28)
Вчера, 21:46
Аленичев "Спартаку" не помешал и, пожалуй, даже помог. "Красно-белые" вернулись в борьбу за Лигу Чемпионов (1)
Аленичев "Спартаку" не помешал и, пожалуй, даже помог. "Красно-белые" вернулись в борьбу за Лигу Чемпионов (1)
Вчера, 21:28
Бомбардиры Рассказов и Гулиев, плеймейкер Адриано и просто Мелкадзе: оценки за матч «Спартак» – «Енисей»
Бомбардиры Рассказов и Гулиев, плеймейкер Адриано и просто Мелкадзе: оценки за матч «Спартак» – «Енисей»
Вчера, 21:18
"ПСЖ" - "Монако": Головин сыграет с первых минут (17)
"ПСЖ" - "Монако": Головин сыграет с первых минут (17)
Вчера, 21:14
Георгий Черданцев: в аэропорту многие включали хайлайты матча с моим коммментарием и делали погромче (27)
Георгий Черданцев: в аэропорту многие включали хайлайты матча с моим коммментарием и делали погромче (27)
Вчера, 21:09
Михаил Боярский: о победе "Зенита" мне сказал только мой планшет, это происки Москвы (5)
Михаил Боярский: о победе "Зенита" мне сказал только мой планшет, это происки Москвы (5)
Вчера, 20:58
"Спартак" одержал уверенную победу над "Енисеем" (83)
"Спартак" одержал уверенную победу над "Енисеем" (83)
Вчера, 20:29
"Аякс" побил клубный рекорд по голам за сезон
"Аякс" побил клубный рекорд по голам за сезон
"Зенит" отказался от покупки полузащитника "Реала"
Петербургский "Зенит" принял решение не приобретать полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича, сообщает Fotospor.
По информации издания, такое решение в российском клубе было принято из-за высокой трансферной стоимости игрока. "Реал" планирует выручить с этой сделки €38 млн.
"Зенит" рассматривает как альтернативу полузащитника "Фенербахче" и сборной Македонии Элифа Элмаса. Его трансферная стоимость в разы меньше — €7,5 млн.
В нынешнем сезоне игрок провел 36 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами, заработал десять желтых и одну красную карточку. Хавбек дебютировал за национальную команду Македонии в 17 лет.
"Газета.ру"
По информации издания, такое решение в российском клубе было принято из-за высокой трансферной стоимости игрока. "Реал" планирует выручить с этой сделки €38 млн.
"Зенит" рассматривает как альтернативу полузащитника "Фенербахче" и сборной Македонии Элифа Элмаса. Его трансферная стоимость в разы меньше — €7,5 млн.
В нынешнем сезоне игрок провел 36 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами, заработал десять желтых и одну красную карточку. Хавбек дебютировал за национальную команду Македонии в 17 лет.
"Газета.ру"
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