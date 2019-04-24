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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Новости партнеров

Сергей Иванов обслужит матч "Краснодар" – ЦСКА

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 26-го тура чемпионата России.

27 апреля (суббота)

"Анжи" – "Ростов": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

"Динамо" – "Ахмат": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

28 апреля (воскресенье)

"Уфа" – "Урал": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

"Локомотив" – "Енисей": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

"Зенит" – "Крылья Советов": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

"Краснодар" – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

29 апреля (понедельник)

"Оренбург" – "Арсенал": судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

"Спартак" – "Рубин": судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Французов (Москва).

РФС
Теги: Краснодар ЦСКА Зенит Спартак
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