Сергей Иванов обслужит матч "Краснодар" – ЦСКА

Россия РПЛ 2018/19
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09:48
Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался (7)
Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался (7)
Вчера, 23:53
"Тоттенхэм" минимально обыграл "Брайтон"
"Тоттенхэм" минимально обыграл "Брайтон"
Вчера, 23:52
"Витесс" Слуцкого проиграл "Аяксу" в Амстердаме (6)
"Витесс" Слуцкого проиграл "Аяксу" в Амстердаме (6)
Вчера, 23:34
"Ювентус" отказался от защитника "Реала" Марсело
"Ювентус" отказался от защитника "Реала" Марсело
Вчера, 23:17
Криштиану Роналду назвал нужных "Ювентусу" игроков
Криштиану Роналду назвал нужных "Ювентусу" игроков
Вчера, 23:15
Зинедин Зидан просит руководство продать вратаря Куртуа (1)
Зинедин Зидан просит руководство продать вратаря Куртуа (1)
Вчера, 22:46
Сергей Куликов: если поле на стадионе "Динамо" будет готово, матч за Суперкубок пройдет там
Сергей Куликов: если поле на стадионе "Динамо" будет готово, матч за Суперкубок пройдет там
Вчера, 22:33
В день матча "Арсенал" - "Спартак" в Туле будет продлена работа общественного транспорта (1)
В день матча "Арсенал" - "Спартак" в Туле будет продлена работа общественного транспорта (1)
Вчера, 22:24
Владислав Радимов: не думаю, что на данный момент "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита" (6)
Владислав Радимов: не думаю, что на данный момент "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита" (6)
Вчера, 22:18
Возвращение блудного Григоряна. Анонс 33-го тура ФНЛ (4)
Возвращение блудного Григоряна. Анонс 33-го тура ФНЛ (4)
Вчера, 22:04
Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ (видео) (2)
Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ (видео) (2)
Вчера, 21:31
Адвокат Кокорина: представленные нами доказательства говорят о том, что хулиганства не было (6)
Адвокат Кокорина: представленные нами доказательства говорят о том, что хулиганства не было (6)
Вчера, 21:08
Клаудио Маркизио: рад, что смог помочь "Зениту" (21)
Клаудио Маркизио: рад, что смог помочь "Зениту" (21)
Вчера, 20:42
Адвокат Кокорина: дело расследовалось вопреки закону, суд отмалчивается. Это беззаконие (14)
Адвокат Кокорина: дело расследовалось вопреки закону, суд отмалчивается. Это беззаконие (14)
Вчера, 20:35
Килиан Мбаппе в матче с "Монако" бежал быстрее Усэйна Болта (6)
Килиан Мбаппе в матче с "Монако" бежал быстрее Усэйна Болта (6)
Вчера, 20:31
Роман Широков: "У "Ростова", "Оренбурга" и "Арсенала" составы не сильнее, чем у "Динамо" (1)
Роман Широков: "У "Ростова", "Оренбурга" и "Арсенала" составы не сильнее, чем у "Динамо" (1)
Вчера, 20:03
"Динамо" прилетело в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом" (1)
"Динамо" прилетело в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом" (1)
Вчера, 19:52
Легенда "Ливерпуля" возглавил австралийский клуб
Легенда "Ливерпуля" возглавил австралийский клуб
Вчера, 19:12
Александр Самедов тренировался в общей группе
Александр Самедов тренировался в общей группе
Сергей Иванов обслужит матч "Краснодар" – ЦСКА
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 26-го тура чемпионата России.
27 апреля (суббота)
"Анжи" – "Ростов": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
"Динамо" – "Ахмат": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
28 апреля (воскресенье)
"Уфа" – "Урал": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
"Локомотив" – "Енисей": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
"Зенит" – "Крылья Советов": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
"Краснодар" – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
29 апреля (понедельник)
"Оренбург" – "Арсенал": судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
"Спартак" – "Рубин": судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Французов (Москва).
РФС
27 апреля (суббота)
"Анжи" – "Ростов": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
"Динамо" – "Ахмат": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
28 апреля (воскресенье)
"Уфа" – "Урал": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
"Локомотив" – "Енисей": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
"Зенит" – "Крылья Советов": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
"Краснодар" – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
29 апреля (понедельник)
"Оренбург" – "Арсенал": судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
"Спартак" – "Рубин": судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Французов (Москва).
РФС
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