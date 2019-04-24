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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Михаил Гершкович: уровень некоторых игроков "Краснодара" не соответствует задачам клуба

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, что некоторые футболисты "Краснодара" не соответствуют уровню клуба.

"Уверен, "Краснодар" сделает правильные выводы из поражения от "Зенита". У них молодой творческий тренер Мурад Мусаев, который должен исправить недочеты. Но в некоторых моментах наставник может оказаться бессилен, когда уровень игроков не соответствует задачам клуба. В частности, центральная зона обороны в "Краснодаре" оставляет желать лучшего. В целом, команда идет по правильному пути, показывает красивый футбол, много атакует — за таким футболом будущее", — цитируют Гершковича "Известия".
Теги: Гершкович Краснодар
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#2  avnik  море (Сегодня, 12:21)
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online
Болеет за:
«Спартак»
За что? Ребята честно слили бакланам... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  Босх  Россия (Сегодня, 12:09)
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Болеет за:
«Ростов»
Уровень гершковича не соответствует должности,котору он занимает в РФС.Его место-в ливрее,при дверях.
Он спокон веку этим занимался,при Романуцеве.Шестерил.
А теперь вдруг воспарил ..
Гнать ссаными тряпками с РФС!
Требуем обновления кадрового состава РФС!
Уберите сына Жирика..уберите Симоняна..и Гершковича..да там надо проц.70 -убирать.
Дюков,ты успеваешь записывать? Все записуй..конспектируй.Я строго спрошу..


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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