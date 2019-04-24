Михаил Гершкович: уровень некоторых игроков "Краснодара" не соответствует задачам клуба

Россия РПЛ 2018/19
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09:48
Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался (7)
Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался (7)
Вчера, 23:53
"Тоттенхэм" минимально обыграл "Брайтон"
"Тоттенхэм" минимально обыграл "Брайтон"
Вчера, 23:52
"Витесс" Слуцкого проиграл "Аяксу" в Амстердаме (6)
"Витесс" Слуцкого проиграл "Аяксу" в Амстердаме (6)
Вчера, 23:34
"Ювентус" отказался от защитника "Реала" Марсело
"Ювентус" отказался от защитника "Реала" Марсело
Вчера, 23:17
Криштиану Роналду назвал нужных "Ювентусу" игроков
Криштиану Роналду назвал нужных "Ювентусу" игроков
Вчера, 23:15
Зинедин Зидан просит руководство продать вратаря Куртуа (1)
Зинедин Зидан просит руководство продать вратаря Куртуа (1)
Вчера, 22:46
Сергей Куликов: если поле на стадионе "Динамо" будет готово, матч за Суперкубок пройдет там
Сергей Куликов: если поле на стадионе "Динамо" будет готово, матч за Суперкубок пройдет там
Вчера, 22:33
В день матча "Арсенал" - "Спартак" в Туле будет продлена работа общественного транспорта (1)
В день матча "Арсенал" - "Спартак" в Туле будет продлена работа общественного транспорта (1)
Вчера, 22:24
Владислав Радимов: не думаю, что на данный момент "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита" (6)
Владислав Радимов: не думаю, что на данный момент "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита" (6)
Вчера, 22:18
Возвращение блудного Григоряна. Анонс 33-го тура ФНЛ (4)
Возвращение блудного Григоряна. Анонс 33-го тура ФНЛ (4)
Вчера, 22:04
Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ (видео) (2)
Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ (видео) (2)
Вчера, 21:31
Адвокат Кокорина: представленные нами доказательства говорят о том, что хулиганства не было (6)
Адвокат Кокорина: представленные нами доказательства говорят о том, что хулиганства не было (6)
Вчера, 21:08
Клаудио Маркизио: рад, что смог помочь "Зениту" (21)
Клаудио Маркизио: рад, что смог помочь "Зениту" (21)
Вчера, 20:42
Адвокат Кокорина: дело расследовалось вопреки закону, суд отмалчивается. Это беззаконие (14)
Адвокат Кокорина: дело расследовалось вопреки закону, суд отмалчивается. Это беззаконие (14)
Вчера, 20:35
Килиан Мбаппе в матче с "Монако" бежал быстрее Усэйна Болта (6)
Килиан Мбаппе в матче с "Монако" бежал быстрее Усэйна Болта (6)
Вчера, 20:31
Роман Широков: "У "Ростова", "Оренбурга" и "Арсенала" составы не сильнее, чем у "Динамо" (1)
Роман Широков: "У "Ростова", "Оренбурга" и "Арсенала" составы не сильнее, чем у "Динамо" (1)
Вчера, 20:03
"Динамо" прилетело в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом" (1)
"Динамо" прилетело в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом" (1)
Вчера, 19:52
Легенда "Ливерпуля" возглавил австралийский клуб
Легенда "Ливерпуля" возглавил австралийский клуб
Вчера, 19:12
Александр Самедов тренировался в общей группе
Александр Самедов тренировался в общей группе
Михаил Гершкович: уровень некоторых игроков "Краснодара" не соответствует задачам клуба
Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, что некоторые футболисты "Краснодара" не соответствуют уровню клуба.
"Уверен, "Краснодар" сделает правильные выводы из поражения от "Зенита". У них молодой творческий тренер Мурад Мусаев, который должен исправить недочеты. Но в некоторых моментах наставник может оказаться бессилен, когда уровень игроков не соответствует задачам клуба. В частности, центральная зона обороны в "Краснодаре" оставляет желать лучшего. В целом, команда идет по правильному пути, показывает красивый футбол, много атакует — за таким футболом будущее", — цитируют Гершковича "Известия".
"Уверен, "Краснодар" сделает правильные выводы из поражения от "Зенита". У них молодой творческий тренер Мурад Мусаев, который должен исправить недочеты. Но в некоторых моментах наставник может оказаться бессилен, когда уровень игроков не соответствует задачам клуба. В частности, центральная зона обороны в "Краснодаре" оставляет желать лучшего. В целом, команда идет по правильному пути, показывает красивый футбол, много атакует — за таким футболом будущее", — цитируют Гершковича "Известия".
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