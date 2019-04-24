Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Азмун и Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Динамо"

"Зенит" объявил состав на матч 25-го тура премьер-лиги против "Динамо".

"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси, Ригони, Дзюба, Азмун.

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Анюков, Набиуллин, Нету, Маммана, Нобоа, Шатов, Мусаев, Мак, Эрнани, Заболотный.
Теги: Зенит Динамо
Сегодня, 20:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
#3  Sashass   (Сегодня, 20:39)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дзюба - дубль!
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#2  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 20:25)
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Запасные: Анюков, Набиуллин, Нету, Маммана, Нобоа, Шатов,Мак, Эрнани, Заболотный.

вот она Питерская футбольная школа запаса паребрика
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#1  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:18)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Победы нам. Без травм
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама