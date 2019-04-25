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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

Олег Кононов: справляюсь ли я с работой? Да

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов считает, что справляется с работой в команде.

В 25-м туре красно-белые в Туле проиграли "Арсеналу", которым специалист руководил до назначения в московский клуб.

Отвечая на вопрос о том, справляется ли он с работой, Кононов ответил: "Да", и покинул пресс-конференцию.

Sport24
Теги: Кононов Спартак
Вчера, 23:01
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39
(5)
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#39  sumzzz  Калининград (Сегодня, 00:20)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Рубин»
А что, остались ещё тренеры, которые не работали в Спартаке???
Может, спустя полтора десятка лет постоянных смен тренера, пора бы уже понять, что не в тренере дело?!
...всё дело в Комбарове)))))


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#38  karfagen  Dresden (Сегодня, 00:07)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
так-с дальше у нас иностранный тренер в очереди


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#37  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 00:02)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Не думал раньше что он такой дятел,видимо в спаме какой-то особый атмосфер,вселяющий... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#36  pasol   (Вчера, 23:54)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Бавария»
Просто Федун не захотел заплатить достойную компенсацию при переходе "тренеришки"... sunglasses
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#35  Blessing  Спб (Вчера, 23:49)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Пора уже к Романцеву идти, чего тянуть то..., подскажите ему что ли.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#34  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:47)
  • 0
  •  (0)

smile


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#33  Blessing  Спб (Вчера, 23:44)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ganjaman Pirosso
Когда кубок фонбета брали все в ладоши хлопали,

Вас просто развели, другие команды.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#32  HardWar  Спб. (Вчера, 23:44)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
Цитата: Колян Безмолвный
Проиграть 3-0 клубу который в три раза слабее это надо умудрится!

чем же он слабее?

Вопрос на 100000т.р. ))
Как же он слабее, если вынес Спартак с трехой в нулину?


--------------------
С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
#31  american boy   (Вчера, 23:37)
  • 0
  •  (2)

Колян Безмолвный, у Арсенала тренера меняют чаще, чем в Спартаке о.О
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
#30  Колян Безмолвный   (Вчера, 23:33)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Это то же самое что Реал проиграл ЦСКА 3-0 в прошлом году!Надо и выход делать такой же как Реал - сначала поменять тренера а потом треть состава!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#29  anonymous   (Вчера, 23:33)
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Колян Безмолвный
Проиграть 3-0 клубу который в три раза слабее это надо умудрится!

чем же он слабее?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#28  zenit47  СПБ (Вчера, 23:26)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Плюс игрокам Спартака как кость в горле эти 6 игр в Европе
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#27  anonymous   (Вчера, 23:25)
  • +2
  •  (4)
online

так итоговое место должно быть 5 или 6, почему же он не справляется? пока всё идёт как надо
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#26  ВИКНИКСОР   (Вчера, 23:20)
  • +1
  •  (3)

Работа стоит,а срок идет.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#25  Цезаревич   (Вчера, 23:18)
  • +1
  •  (7)

Цитата: GreatWhite999
У всех бывают неудачи.
Сильный, станет сильнее. Ничего страшного.

Я вот тоже так думаю: спам е6..т, а он крепчает smile
Регистрация: -- [жалоба]
#24  zenit47  СПБ (Вчера, 23:16)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Колян Безмолвный,
Каррера тоже им всаживал. Состав говно и не по игровым качествам, а по моральным. Либо опять сливают, либо не в хер не ставят. И нет им никакого наказания от руководства
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#23  ajax1012  Москва (Вчера, 23:16)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Thor
В очередной раз вопрос в пустоту , качество управленческих решений федуновских "эффективных менеджеров" Измайлова , Родионова , братика .
Карреру уволили , когда Спартак был в 1(одном) очке от 2-го места .


Может нам просто не озвучивают настоящие цели кадровых решений в Спартаке?
Регистрация: 30.01.2019 [жалоба]
#22  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Вчера, 23:15)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
У всех бывают неудачи.
Сильный, станет сильнее. Ничего страшного.


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#21  малкавиан  Санта-Моника (Вчера, 23:15)
  • +5
  •  (9)

дайте олегу поработать


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011 [жалоба]
#20  american boy   (Вчера, 23:14)
  • +2
  •  (6)

Колян Безмолвный,
Это как ты силу клуба определяеш? По названию?? По моему мнению у Тулы одна из сильнейших атак в лиге, жаль в межсезонье всех растеряют
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
#19  Thor   (Вчера, 23:14)
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
В очередной раз вопрос в пустоту , качество управленческих решений федуновских "эффективных менеджеров" Измайлова , Родионова , братика .
Карреру уволили , когда Спартак был в 1(одном) очке от 2-го места .


--------------------
Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#18  Ganjaman Pirosso   (Вчера, 23:13)
  • -4
  •  (8)

Когда кубок фонбета брали все в ладоши хлопали,а сейчас отвернулись от клуба
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
#17  Марио фернандесс  Краснодар (Вчера, 23:13)
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Да Спартак 20 лет в ан усе. ..причём тут тренер..какой это уже по счету..нет игроков. .посмотри на лицо глушак а. .написанно я иван дурак..
Регистрация: 24.03.2019 [жалоба]
#16  Egorysche   (Вчера, 23:11)
  • +3
  •  (9)

ну всё верно, его же поставил Наиль играть роль болванчика, так что ни капли не соврал
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#15  Колян Безмолвный   (Вчера, 23:10)
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Проиграть 3-0 клубу который в три раза слабее это надо умудрится!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#14  Джонни  Краснодар сити (Вчера, 23:10)
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Кубань»
Олежа, верим! Справляйся дальше (можно даже по-большому)!


--------------------
10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#13  Sashass   (Вчера, 23:10)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
жаль мужика...опять звонить начнут
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#12  serega_user  serega_user (Вчера, 23:09)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
kuzz,
Да Федун вполне догадываптся, что во всем он виноват. Просто ничего не может с этим поделать.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#11  mitin1  Россия (Вчера, 23:07)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Позорники, б л я т ь.....
Регистрация: 18.04.2009 [жалоба]
#10  oblom   (Вчера, 23:06)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ну может быть и так.Никто же не знает цели и задачи его работы.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
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