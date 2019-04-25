Олег Кононов: справляюсь ли я с работой? Да

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов считает, что справляется с работой в команде.В 25-м туре красно-белые в Туле проиграли "Арсеналу", которым специалист руководил до назначения в московский клуб.Отвечая на вопрос о том, справляется ли он с работой, Кононов ответил: "Да", и покинул пресс-конференцию.