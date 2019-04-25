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# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
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16 Енисей 25 16
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Сергей Юран: молодёжью в составе "Спартак" облегчил "Арсеналу" задачу и заранее проиграл

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Сергей Юран в интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину рассказал о причинах разгромного поражения красно-белых в Туле (0:3).

Фото: Федор Успенский, "СЭ"
– С чем можете связать такую игру и такой результат?

– С «Арсеналом». Я до матча в интервью говорил, что уверен, что «Арсенал» не проиграет. Но победы 3:0, лукавить не буду, не ожидал. «Арсенал» – организованная команда. Они знают, что делать на поле и, очевидно, выполнили свой план. Во втором тайме не так остро, но три мяча уже были забиты, главным было упростить игру и не допустить ошибку. «Арсенал» по делу победил, это его заслуга.

Сложно смотреть на действия «Спартака». Создаётся впечатление, что некоторые игроки не знают, что делать на поле. У Фернандо, несомненно, лишний вес. С него должны требовать привести себя в порядок. Он высококлассный игрок, но в этом состоянии не помощник в таком клубе, как «Спартак». Не доиграл момент со вторым мячом. Может, это может проходить в клубе ниже десятки.

Зе Луиш старается, но занимается не своим делом. Старается разыгрывать, выводить кого-то из полузащитников. Но он нападающий. Не знаю, что внутри происходит, но команда создаёт один момент за 93 минуты. О каком «Спартаке» может идти речь? О какой Лиге чемпионов можно говорить с такой игрой? Хорошо, что больше не пропустили.

«Арсенал» наверняка просматривали, но он разрывал «Спартак» на флангах, хотя это не лондонский «Арсенал», который каждую игру может играть по-разному. Тульский отталкивается от того, что его футболисты могут эффективно делать на поле. За счёт флангов они и выигрывают матчи, другого я не видел.

Обычно тренер анализирует, за счёт чего мы можем выиграть и проиграть. «Арсенал» более готов. Фланги у «Спартака» не работали, центр полузащиты тоже. Гулиев… Я не знаю, при всём уважении… Гулиев, который был в «Ростове», и Гулиев игрок «Спартака» – это разные картинки.

– Пенальти был, по-вашему?

– Нет, Максименко там даже не зацепил.

– Болельщики «Спартака» требовали убрать Глушакова из состава. Получается, сегодняшний центр поля – это их мечта?

– Если тренер ведётся на то, чего требуют болельщики или агенты, лучше не работать главным тренером. Карпин не боялся, выходил к фанатам. Завтра они захотят, чтобы не ставили Джикию, дальше Зе Луиша. Лучше тогда помощником быть или заканчивать. Эпопею с Глушаковым нужно прекратить, это и руководству надо.

– Можно говорить, что с Глушаковым «Спартак» был бы хотя бы в обороне постабильнее?

– Во-первых, ты играешь с «Арсеналом». Это организованная команда, встречает соперника. Фернандо не играл, с лишним весом. С Зобниным и Глушаковым треугольник работал, он привёл к чемпионству. Может, не хватает на 90 минут, но на 60 хватает. Ханни может и сам решить, опытный игрок.

С молодёжью хотели «Арсенал» обыграть? При всём уважении к молодёжи, они неготовы. Ташаев вообще потерялся. У меня возникло впечатление, что он вообще не знает, как вперёд играть. Принимает в недодачу и назад. Вот Мирзов лезет на скорости, обостряет. Это движение вперёд, а как «Спартак» хочет создавать опасные моменты. По мне, заранее был проигран этот матч.

Понятно, что молодёжь должна выходить, 30 минут им давать. Но идёт концовка чемпионата, у тебя есть задача попасть в Лиге чемпионов, опытные игроки тут решают. Просто облегчили задачу «Арсеналу». Молодёжь перспективная, но психологически проще игрокам «Арсенала».
Теги: Юран Спартак Арсенал Глушаков
Вчера, 23:26
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#2  -Steed-   (Вчера, 23:55)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Фернандо не играл, с лишним весом


он гонит чтоль? smile

Фернандо (Глушенков, 75)


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ОУКС!
Регистрация: 25.04.2019 [жалоба]
#1  Игорь Казьмин  Москва (Вчера, 23:31)
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Всё логично...а может кто то дал команду ставить тех кто не в порядке...конечно это нонсен...ну всякое может быть...ну я думаю ТАКОЙ СОСТАВ СПАРТАКА ....НУ НИКТО НЕ ОЖИДАЛ...ПОЛНАЯ АГОНИЯ....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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