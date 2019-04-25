Сергей Юран: молодёжью в составе "Спартак" облегчил "Арсеналу" задачу и заранее проиграл

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Сергей Юран в интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину рассказал о причинах разгромного поражения красно-белых в Туле (0:3).

Фото: Федор Успенский, "СЭ"

– С «Арсеналом». Я до матча в интервью говорил, что уверен, что «Арсенал» не проиграет. Но победы 3:0, лукавить не буду, не ожидал. «Арсенал» – организованная команда. Они знают, что делать на поле и, очевидно, выполнили свой план. Во втором тайме не так остро, но три мяча уже были забиты, главным было упростить игру и не допустить ошибку. «Арсенал» по делу победил, это его заслуга.Сложно смотреть на действия «Спартака». Создаётся впечатление, что некоторые игроки не знают, что делать на поле. У Фернандо, несомненно, лишний вес. С него должны требовать привести себя в порядок. Он высококлассный игрок, но в этом состоянии не помощник в таком клубе, как «Спартак». Не доиграл момент со вторым мячом. Может, это может проходить в клубе ниже десятки.Зе Луиш старается, но занимается не своим делом. Старается разыгрывать, выводить кого-то из полузащитников. Но он нападающий. Не знаю, что внутри происходит, но команда создаёт один момент за 93 минуты. О каком «Спартаке» может идти речь? О какой Лиге чемпионов можно говорить с такой игрой? Хорошо, что больше не пропустили.«Арсенал» наверняка просматривали, но он разрывал «Спартак» на флангах, хотя это не лондонский «Арсенал», который каждую игру может играть по-разному. Тульский отталкивается от того, что его футболисты могут эффективно делать на поле. За счёт флангов они и выигрывают матчи, другого я не видел.Обычно тренер анализирует, за счёт чего мы можем выиграть и проиграть. «Арсенал» более готов. Фланги у «Спартака» не работали, центр полузащиты тоже. Гулиев… Я не знаю, при всём уважении… Гулиев, который был в «Ростове», и Гулиев игрок «Спартака» – это разные картинки.– Нет, Максименко там даже не зацепил.– Если тренер ведётся на то, чего требуют болельщики или агенты, лучше не работать главным тренером. Карпин не боялся, выходил к фанатам. Завтра они захотят, чтобы не ставили Джикию, дальше Зе Луиша. Лучше тогда помощником быть или заканчивать. Эпопею с Глушаковым нужно прекратить, это и руководству надо.– Во-первых, ты играешь с «Арсеналом». Это организованная команда, встречает соперника. Фернандо не играл, с лишним весом. С Зобниным и Глушаковым треугольник работал, он привёл к чемпионству. Может, не хватает на 90 минут, но на 60 хватает. Ханни может и сам решить, опытный игрок.С молодёжью хотели «Арсенал» обыграть? При всём уважении к молодёжи, они неготовы. Ташаев вообще потерялся. У меня возникло впечатление, что он вообще не знает, как вперёд играть. Принимает в недодачу и назад. Вот Мирзов лезет на скорости, обостряет. Это движение вперёд, а как «Спартак» хочет создавать опасные моменты. По мне, заранее был проигран этот матч.Понятно, что молодёжь должна выходить, 30 минут им давать. Но идёт концовка чемпионата, у тебя есть задача попасть в Лиге чемпионов, опытные игроки тут решают. Просто облегчили задачу «Арсеналу». Молодёжь перспективная, но психологически проще игрокам «Арсенала».