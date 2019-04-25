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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Олег Кононов: я собирал команду "Арсенал", но тут теперь другой тренер, который заслуженно победил

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал поражение от тульского "Арсенала" (0:3) в матче 25-го тура РПЛ.

"Виновна вся команда и главный тренер, конечно. С себя я ответственности за игру и за результат не снимаю. У нас были проблемы, в первую очередь, до игры. Мы потеряли из-за травм Жиго и Адриано. Линия защиты была экспериментальная. На первых минутах мы играли неудачно позиционно и получили два гола.

"Арсенал" играл на моем "багаже"? Я вообще не понимаю слово «багаж». Я работал тут и собирал команду, но тут теперь другой тренер, который заслуженно победил.

Я бы не хотел говорить про "Арсенал", но команда не пропускает и дает результат, играет более прагматично. Когда я начинал работать, то мы играли немного выше, и были игры, когда мы пропускали, но тогда мы только начинали свой путь", - цитирует Кононова Sport24.
Теги: Кононов Спартак Арсенал Тула
Вчера, 23:29
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3
(1)
#3  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 00:07)
  • -1
  •  (1)

Ты Арсенал не собирал,а чуть его в пердив не отправил.После прошлогоднего 7 места упали на 12.Кангву на лавку посадил,хотя он с Дэюбой ,в паре, сколько голов в прошлом сезоне забил.Хорошо, что Спартаку тебя сбагрили.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#2  coban  сегодня (Вчера, 23:50)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spielhur
Гнать его на х.й.

Всех надо гнать.
Даже нас с тобой.
Впзду.


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#1  Spielhur  Зажопинск (Вчера, 23:41)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Гнать его на х.й.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
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