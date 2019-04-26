Андрей Чернышов - о Кононове: ему следовало строить игру, а не делать популистские заявления

Бывший тренер "Спартака" Андрей Чернышов прокомментировал поражение красно-белых от "Арсенала" (0:3)."Уже многие специалисты говорили, что не понимают, во что играет "Спартак" после перерыва, не могу понять и я. Вчера это был полный провал. Я думаю, что, если бы Кононов работал дольше с командой, его бы вчера уволили. Просто руководство не может пойти сейчас на такой шаг, так как это будет признанием ошибки с увольнением Карреры. Сам Кононов не подаст в отставку, потому что потеряет деньги. Хотя после таких игр надо уходить.Кононов не справляется с работой. Сначала популистские заявления о возвращении спартаковского стиля. Но чтобы вернуть спартаковский стиль, надо понимать, что это такое и какие игроки под него нужны. Кононов не играл в "Спартаке" и не может знать о спартаковском стиле. Но вернуть тот футбол уже нельзя, нет подбора исполнителей для игры в тот футбол. Надо строить свою игру, а не делать популистские заявления."Спартаку" не хватает спокойствия и взаимопонимания между руководством и тренерским составом. Нужен сильный тренер и сильный спортивный директор, которые будут мыслить и работать в одном направлении", — рассказал Чернышов.