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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

Андрей Чернышов - о Кононове: ему следовало строить игру, а не делать популистские заявления

Бывший тренер "Спартака" Андрей Чернышов прокомментировал поражение красно-белых от "Арсенала" (0:3).

"Уже многие специалисты говорили, что не понимают, во что играет "Спартак" после перерыва, не могу понять и я. Вчера это был полный провал. Я думаю, что, если бы Кононов работал дольше с командой, его бы вчера уволили. Просто руководство не может пойти сейчас на такой шаг, так как это будет признанием ошибки с увольнением Карреры. Сам Кононов не подаст в отставку, потому что потеряет деньги. Хотя после таких игр надо уходить.

Кононов не справляется с работой. Сначала популистские заявления о возвращении спартаковского стиля. Но чтобы вернуть спартаковский стиль, надо понимать, что это такое и какие игроки под него нужны. Кононов не играл в "Спартаке" и не может знать о спартаковском стиле. Но вернуть тот футбол уже нельзя, нет подбора исполнителей для игры в тот футбол. Надо строить свою игру, а не делать популистские заявления.

"Спартаку" не хватает спокойствия и взаимопонимания между руководством и тренерским составом. Нужен сильный тренер и сильный спортивный директор, которые будут мыслить и работать в одном направлении", — рассказал Чернышов.

Sport24
Теги: Спартак Арсенал Тула Чернышов Кононов
Сегодня, 12:47
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8
(2)
#8  Сергей Т   (Сегодня, 13:54)
  • +1
  •  (1)

С заявлениями конечно Кононов переборщил. Поставить игру 4 месяца.... Мда уж... Кроме того зачем то избавился от Еременко и Самедова. Понятно что игроки возрастные но у этих игроков есть мозги. Выйти на замену и не испортить игру это как минимум. У нас вообще мало думающих российских игроков. Я бы даже сказал единицы. Понятно хочет построить новую молодую команду но не за 4 месяца это делается...
Регистрация: 5.05.2018 [жалоба]
#7  avnik  море (Сегодня, 13:48)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
А причем здесь тренер, если игроки в ситуации когда их никто не прессует, не могут точно отдать пас на 10-20 метров. Тут явно другая причина. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#6  Брюзга  Рязань (Сегодня, 13:42)
  • -2
  •  (2)

Цитата: Лечащий Врач
Цитата: ФКСМ_1922
С болью вспоминаю, что Чернышов настроил в Спартаке блеать...
С него вся эта многолетняя бодяга и началась


Да уж, есть что вспомнить.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#5  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 13:29)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ФКСМ_1922
С болью вспоминаю, что Чернышов настроил в Спартаке блеать...

С него вся эта многолетняя бодяга и началась


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#4  sanyapytilin   (Сегодня, 13:22)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Нужно было не прогибаться под Глушкова, а гнать его поганой метлой, Кононов занял крайне слабую позицию...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#3  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:14)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
С болью вспоминаю, что Чернышов настроил в Спартаке блеать...


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 13:09)
  • -4
  •  (4)
online

опять мистический спартаковский футбол
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 13:05)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ты же сам не ушел после провала в "Спартаке", тебя Червиченко вышиб. Помним твой "спартаковский стиль", хуже, чем нынче у Кононова и самое главное, хуже беспросветно.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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