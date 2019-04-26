Вадим Васильев может стать спортивным директором "Спартака"

Россия РПЛ 2018/19
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21:51
Тина Канделаки: жаль, что Измайлов покинул "Спартак". Мы потеряли профессионального управленца (4)
Тина Канделаки: жаль, что Измайлов покинул "Спартак". Мы потеряли профессионального управленца (4)
21:38
Сборная Черногория наказана за проявление расизма в игре с Англией. Следующую игру они проведут при пустых трибунах
Сборная Черногория наказана за проявление расизма в игре с Англией. Следующую игру они проведут при пустых трибунах
21:05
Колыванов: новая арена будет заполняться, "Торпедо" хочет играть как "Барселона". Правда пока не получается
Колыванов: новая арена будет заполняться, "Торпедо" хочет играть как "Барселона". Правда пока не получается
20:37
"Об этом мы и не мечтали, пиджак сработался до дыр" - новое стихотворение от Дмитрия Назарова (10)
"Об этом мы и не мечтали, пиджак сработался до дыр" - новое стихотворение от Дмитрия Назарова (10)
18:30
Рианчо - об уходе Родионова и Измайлова: шокирующая новость! Они плоть от плоти спартаковцы! (11)
Рианчо - об уходе Родионова и Измайлова: шокирующая новость! Они плоть от плоти спартаковцы! (11)
18:19
Сесар Навас вернулся в "Рубин" (1)
Сесар Навас вернулся в "Рубин" (1)
14:53
О завершении сделки по приобретению "Динамо" банком ВТБ будет объявлено на следующей неделе (3)
О завершении сделки по приобретению "Динамо" банком ВТБ будет объявлено на следующей неделе (3)
14:43
Рауль Рианчо: обладает ли Кононов столь масштабным весом, чтобы проводить перестройку в "Спартаке"? (1)
Рауль Рианчо: обладает ли Кононов столь масштабным весом, чтобы проводить перестройку в "Спартаке"? (1)
12:47
Андрей Чернышов - о Кононове: ему следовало строить игру, а не делать популистские заявления (12)
Андрей Чернышов - о Кононове: ему следовало строить игру, а не делать популистские заявления (12)
12:15
Игорь Шалимов: все мои команды играли в тот футбол, который хотят видеть болельщики "Спартака" (31)
Игорь Шалимов: все мои команды играли в тот футбол, который хотят видеть болельщики "Спартака" (31)
11:15
Защитник "Спартака" Илья Гапонов рассказал, что происходило в раздевалке после поражения от "Арсенала" (13)
Защитник "Спартака" Илья Гапонов рассказал, что происходило в раздевалке после поражения от "Арсенала" (13)
Вадим Васильев может стать спортивным директором "Спартака"
"Спартак" рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба.
По данным "Чемпионата", стороны обсуждают детали соглашения.
Последним местом работы Васильева был французский "Монако", который он покинул в феврале этого года.
По данным "Чемпионата", стороны обсуждают детали соглашения.
Последним местом работы Васильева был французский "Монако", который он покинул в феврале этого года.
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