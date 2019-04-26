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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

Вадим Васильев может стать спортивным директором "Спартака"

"Спартак" рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба.

По данным "Чемпионата", стороны обсуждают детали соглашения.

Последним местом работы Васильева был французский "Монако", который он покинул в феврале этого года.
Теги: Спартак Васильев Монако
Сегодня, 21:07
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3
(2)
#3  ALLEXSCV   (Сегодня, 22:23)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Реал»
Хоть одно нормальное приобретение будет, если будет.
Регистрация: 25.11.2017 [жалоба]
#2  Gudvin  Тверь (Сегодня, 22:00)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вадим Васильев один из лучших управленцев по поиску молодых талантов и их последующей продажи!Интересное будет назначение..
Регистрация: 28.02.2019 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 21:35)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Хмм,интересно.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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