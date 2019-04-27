Россия РПЛ 2018/19
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18:23
"Ростов" не смог обыграть "Анжи" (11)
"Ростов" не смог обыграть "Анжи" (11)
17:28
Борис Игнатьев - о шансах "Зенита на победу в РПЛ: вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой (5)
Борис Игнатьев - о шансах "Зенита на победу в РПЛ: вспомните времена Манчини, когда тоже был отрыв, а потом вдруг пошел сбой (5)
14:30
Источник: Глушаков покинет "Спартак" в конце сезона. Решение по Комбарову будет принято позже (38)
Источник: Глушаков покинет "Спартак" в конце сезона. Решение по Комбарову будет принято позже (38)
13:49
Адвокат: судя по всему обвинитель будет просить для Кокорина и Мамаева 5 лет лишения свободы (20)
Адвокат: судя по всему обвинитель будет просить для Кокорина и Мамаева 5 лет лишения свободы (20)
12:49
Вячеслав Караваев: хочу построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на варианты из России (2)
Вячеслав Караваев: хочу построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на варианты из России (2)
10:51
Выбран лучший игрок 25-го тура РПЛ (13)
Выбран лучший игрок 25-го тура РПЛ (13)
10:03
Член совета директоров "Лукойла" Михайлов станет вице-президентом "Спартака", Цорн будет отвечать за селекцию (23)
Член совета директоров "Лукойла" Михайлов станет вице-президентом "Спартака", Цорн будет отвечать за селекцию (23)
Вчера, 23:21
"Метц" вернулся в Лигу 1 спустя сезон после вылета
"Метц" вернулся в Лигу 1 спустя сезон после вылета
"Зенит" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в молодежном первенстве
"Зенит" на своем поле сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче 26-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги – 2:2.
Молодежное первенство
26 тур
"Зенит" – "Крылья Советов" 2:2
Голы: Алоян, 45, Голенков, 50, Симдянкин, 70, Голенков, 83
"Зенит": Рыбиков, Байрамов, Алоян, Олишевский, Молчан, Левин, Анисимов (Колдунов, 53), Князев (Симутенков, 76), Бачинский, Симдянкин, Ногтев
"Крылья Советов": Овсянников, Тихонов, Сапов, Нестеров, Трубин, Киселёв, Богомолов, Горбунов (Саликов, 46 (Мухин, 78)), Смирнов, Голенков, Вучичевич
Предупреждения: Алоян, 18, Горбунов, 30, Смирнов, 67, Киселёв, 72, Колдунов, 72
Молодежное первенство
26 тур
"Зенит" – "Крылья Советов" 2:2
Голы: Алоян, 45, Голенков, 50, Симдянкин, 70, Голенков, 83
"Зенит": Рыбиков, Байрамов, Алоян, Олишевский, Молчан, Левин, Анисимов (Колдунов, 53), Князев (Симутенков, 76), Бачинский, Симдянкин, Ногтев
"Крылья Советов": Овсянников, Тихонов, Сапов, Нестеров, Трубин, Киселёв, Богомолов, Горбунов (Саликов, 46 (Мухин, 78)), Смирнов, Голенков, Вучичевич
Предупреждения: Алоян, 18, Горбунов, 30, Смирнов, 67, Киселёв, 72, Колдунов, 72
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