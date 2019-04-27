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Ахмат
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Рубин
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Оренбург 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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"Зенит" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в молодежном первенстве

"Зенит" на своем поле сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче 26-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги – 2:2.

Молодежное первенство

26 тур

"Зенит" – "Крылья Советов" 2:2

Голы: Алоян, 45, Голенков, 50, Симдянкин, 70, Голенков, 83

"Зенит": Рыбиков, Байрамов, Алоян, Олишевский, Молчан, Левин, Анисимов (Колдунов, 53), Князев (Симутенков, 76), Бачинский, Симдянкин, Ногтев

"Крылья Советов": Овсянников, Тихонов, Сапов, Нестеров, Трубин, Киселёв, Богомолов, Горбунов (Саликов, 46 (Мухин, 78)), Смирнов, Голенков, Вучичевич

Предупреждения: Алоян, 18, Горбунов, 30, Смирнов, 67, Киселёв, 72, Колдунов, 72
Теги: Зенит Крылья Советов
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