Россия РПЛ 2018/19
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Валерий Гладилин: Кононов пока не поставил игру, которую хотел
Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин поделился мнением по поводу перестановок на руководящих должностях в клубе.
"Родионов и Измайлов покинут "Спартак"? Принятие решений по тренерскому штабу и комплектованию команды – это их ответственность. Нынешнюю команду набирали они, поэтому только один тренер отвечать за это не может. Почему так спешно было об это объявлено – видимо, появился вариант. Я читал, что может прийти Васильев из "Монако", поэтому и пошел ускоренный процесс. Доверие к Кононову? Ему создавались условия для работы, и тренер первым должен отвечать. Но ведь вопрос с наставником решается быстро - он не выполняет задачу, и контракт с ним просто расторгается. Это не проблема. А две руководящие позиции, с которых уйдут Родионов и Измайлов - это перспектива развития клуба. А что касается доверия к Кононову, он пока не поставил игру, которую хотел, и при этом нет результата", - цитирует Гладилина "Евро-футбол.ру".
"Родионов и Измайлов покинут "Спартак"? Принятие решений по тренерскому штабу и комплектованию команды – это их ответственность. Нынешнюю команду набирали они, поэтому только один тренер отвечать за это не может. Почему так спешно было об это объявлено – видимо, появился вариант. Я читал, что может прийти Васильев из "Монако", поэтому и пошел ускоренный процесс. Доверие к Кононову? Ему создавались условия для работы, и тренер первым должен отвечать. Но ведь вопрос с наставником решается быстро - он не выполняет задачу, и контракт с ним просто расторгается. Это не проблема. А две руководящие позиции, с которых уйдут Родионов и Измайлов - это перспектива развития клуба. А что касается доверия к Кононову, он пока не поставил игру, которую хотел, и при этом нет результата", - цитирует Гладилина "Евро-футбол.ру".
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