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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Оренбург 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Валерий Гладилин: Кононов пока не поставил игру, которую хотел

Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин поделился мнением по поводу перестановок на руководящих должностях в клубе.

"Родионов и Измайлов покинут "Спартак"? Принятие решений по тренерскому штабу и комплектованию команды – это их ответственность. Нынешнюю команду набирали они, поэтому только один тренер отвечать за это не может. Почему так спешно было об это объявлено – видимо, появился вариант. Я читал, что может прийти Васильев из "Монако", поэтому и пошел ускоренный процесс. Доверие к Кононову? Ему создавались условия для работы, и тренер первым должен отвечать. Но ведь вопрос с наставником решается быстро - он не выполняет задачу, и контракт с ним просто расторгается. Это не проблема. А две руководящие позиции, с которых уйдут Родионов и Измайлов - это перспектива развития клуба. А что касается доверия к Кононову, он пока не поставил игру, которую хотел, и при этом нет результата", - цитирует Гладилина "Евро-футбол.ру".
Теги: Гладилин Кононов Спартак
Сегодня, 16:44
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(0)
#2  Алексей БарановАлексей Баранов   (Сегодня, 17:53)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«МЮ»
А может у Кононова нет исполнителей, чтобы поставить хоть какой то футбол. Жаль, что руководство Спартака поздно додумалось о необходимости перемен.
Регистрация: 17.08.2016 [жалоба]
#1  Realist2000   (Сегодня, 17:46)
  • -2
  •  (2)

На данный момент главная его ошибка в том,что он занимается не постановкой игры,а ставит приоритетом контроль мяча.А это Спартак уже проходил с его предшественниками - контроль есть,остроты нет.На хрен такой "контроль" нужен?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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