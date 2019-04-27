Россия РПЛ 2018/19 
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Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Оренбург
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Оренбург 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

Жировым интересуются несколько клубов Бундеслиги

Защитник Александр Жиров, выступающий за клуб второго по силе дивизиона Германии "Зандхаузен", может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Интерес к 28-летнему игроку проявляют сразу несколько клубов Бундеслиги. Также за россиянином следит "Гамбург", который за четыре тура до конца сезона занимает второе место во втором по силе немецком дивизионе, дающее право прямого повышения в классе. Трансфер футболиста может состояться в летнее трансферное окно.

"Чемпионат.сом"
Теги: Жиров
Сегодня, 17:21
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