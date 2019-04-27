Россия РПЛ 2018/19
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Жировым интересуются несколько клубов Бундеслиги
Защитник Александр Жиров, выступающий за клуб второго по силе дивизиона Германии "Зандхаузен", может продолжить карьеру в Бундеслиге.
Интерес к 28-летнему игроку проявляют сразу несколько клубов Бундеслиги. Также за россиянином следит "Гамбург", который за четыре тура до конца сезона занимает второе место во втором по силе немецком дивизионе, дающее право прямого повышения в классе. Трансфер футболиста может состояться в летнее трансферное окно.
"Чемпионат.сом"
Интерес к 28-летнему игроку проявляют сразу несколько клубов Бундеслиги. Также за россиянином следит "Гамбург", который за четыре тура до конца сезона занимает второе место во втором по силе немецком дивизионе, дающее право прямого повышения в классе. Трансфер футболиста может состояться в летнее трансферное окно.
"Чемпионат.сом"
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